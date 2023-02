Stand: 27.02.2023 17:30 Uhr Bahnverbindung Kiel-Flensburg: Ersatzverkehr bis zum Sommer

Laut Deutscher Bahn wird es ab dem 3. März auf der Strecke zwischen Kiel und Flensburg in verschiedenen Abschnitten zu Zugausfällen kommen - mindestens bis zum Sommer. Der Grund sind Bauarbeiten an der Klappbrücke bei Lindaunis.

Die Bahn hat neue Schäden unter anderem an den Trägern der Lindaunisbrücke entdeckt. Die nötigen Bauarbeiten haben nicht nur Folgen für Autofahrende, sie führen auch zu Zugausfällen auf der Strecke Kiel-Flensburg: Betroffen sind den Bahnangaben zufolge die Züge der Linien RE72, RB72 und RB73. In der Zeit der Bauarbeiten wird ein Ersatzverkehr eingerichtet und es werden Busse in den verschiedenen Abschnitten zwischen Kiel Hauptbahnhof und Flensburg eingesetzt.

Brückensperrung dieses Mal auch für Fußgänger

Eigentlich sollte die Lindaunisbrücke fit gemacht werden für ihre letzten Jahre bis der Neubau fertig ist. Die Arbeiten an der Klappbrücke dauern laut Bahn nun jedoch länger als geplant. Die Brücke, die seit September 2020 erneuert wird, muss für den Auto- und Bahnverkehr voraussichtlich bis in den Sommer hinein gesperrt bleiben - dieses Mal auch für Fußgänger. Das hat Folgen für den Bahnverkehr: Bahnreisende konnten bisher bei einer Sperrung noch zu Fuß die Brücke überqueren und auf der anderen Seite in den wartenden Zug einsteigen. Ab Freitag können selbst sie das Bauwerk nicht wie bisher passieren.

Eine provisorische Fußgängerbrücke soll dann im Sommer in Betrieb genommen werden. Ein genaueres Datum konnte eine Bahnsprecherin aktuell nicht nennen. Autofahrer müssen voraussichtlich so lange über Kappeln oder die Fähre in Missunde (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ausweichen, bis die neue Brücke Ende 2025 fertig ist. Ursprünglich sollte der Verkehr im Frühjahr wieder rollen.

Ersatzbusse haben abweichende Fahrtzeiten

Der Schienenersatzverkehr startet am Freitagabend. Der Schnellbus zwischen Flensburg und Kiel nur mit Halt in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fährt einmal stündlich und braucht insgesamt eine Stunde und 40 Minuten. Es gibt aber auch Linien, die alle Haltestellen mitnehmen, deren Fahrtzeit dann bis zu drei Stunden beträgt. Weitere Behinderungen bis Ende des Jahres sind möglich, weil die Bahn für neue Akku-Züge auf der Strecke auch an den Oberleitungen arbeitet.

Die Ersatzbusse werden vom Zugverkehr abweichende Fahrzeiten haben. Außerdem sollen die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, so die Bahn.

