Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Diako-Insolvenz wirkt sich auf Servicegesellschaften aus

Die Insolvenz des Diako-Krankenhauses in Flensburg hat auch Folgen für die Beschäftigten der Servicegesellschaften. Die Klinik hat neue Verträge mit den Gesellschaften geschlossen und kauft weniger Leistungen ein. Dies bestätigte der Vorstand der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt zu Flensburg auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Zu der Anstalt gehören neben der insolventen Klinik auch die Firmen, die sich um Reinigung und Verpflegung kümmern. Bei den betreffenden Firmen, der Diako Service GmbH und der Menü-Service-Nord GmbH, soll es aber laut Vorstand keine Kündigungen geben - sie müssen sich jedoch auch außerhalb der Diako um Aufträge bemühen. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

Stiche auf Ex-Chef: Kappelner verurteilt

Das Landgericht Flensburg hat einen 23-Jährigen zu zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das Gericht sah es nach Angaben eines Sprechers als erwiesen an, dass der junge Mann in Kappeln seinen Ex-Chef niedergestochen hat. Grund war demnach ein Streit um Geld. Das Opfer wurde notoperiert und überlebte. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 06:00 Uhr

Bahnstrecke Flensburg-Kiel: Lindaunisbrücke ab 3. März auch für Fußgänger gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Flensburg und Kiel fahren ab Freitagabend (3. März 2023) keine Züge mehr, und zwar mindestens bis zum Sommer. Der Grund: Die Bahn hat neue Schäden unter anderem an den Trägern der Lindaunisbrücke entdeckt. Das hat gravierende Folgen für Auto- und Zugfahrer. Eigentlich sollte die Brücke fit gemacht werden für ihre letzten Jahre, bis der Neubau fertig ist. Jetzt wird die Lindaunisbrücke aber komplett gesperrt, auch für Fußgänger. Bahngäste können das Bauwerk nicht wie bisher zu Fuß und über provisorische Haltestellen passieren. Ein Schienenersatzverkehr startet am Freitagabend. Der Schnellbus zwischen Flensburg und Kiel nur mit Halt in Eckernförde fährt einmal stündlich und braucht insgesamt 1:40 Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 06:00 Uhr

