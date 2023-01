Stand: 08.01.2023 10:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Deutsche Bahn will Service für Fahrgäste im Norden verbessern

Die Deutsche Bahn plant ein neues Service-Angebot für ihre Kundinnen und Kunden. Wer von Hamburg mit dem Regionalzug nach Lübeck will, kann dann schon auf den Anzeigetafeln am Bahnsteig sehen, wo der Zug besonders voll ist - und wo noch etwas Platz ist. Volle Waggons werden auf der Anzeige rot angezeigt, gelb steht für eine mittlere Auslastung und grün zeigt an, dass noch reichlich Platz ist. Das Angebot soll am Dienstag offiziell vorgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2023 09:00 Uhr

Kirchen in Schleswig-Holstein wollen Energie sparen

Nachdem die großen Weihnachtsgottesdienste viele Menschen in Schleswig-Holsteins in die Kirchen gelockt haben, ist in den Gotteshäusern inzwischen wieder weniger los. Um die großen Kirchen angesichts hoher Energiepreise nicht heizen zu müssen, verlegen viele Gemeinden ihre Gottesdienste in kleinere Räume. In Eutin, Neukirchen, Siebeneichen, Geesthacht, Nortorf, Gettorf oder auch in Pinneberg haben sich Kirchen entschieden, dass ihre Gottesdienste vorerst in den wesentlich kleineren Gemeindehäusern gefeiert werden. Das gilt dann teilweise auch für Taufen und Konzerte. In größeren Kirchen wie St. Jakobi in Lübeck oder im Ratzeburger Dom wandern die Gottesdienste oftmals in die Seitenkapelle beziehungsweise in einen getrennt beheizbaren Vorraum. So wollen die Gemeinden bei den Energiekosten mehrere Hundert Euro pro Woche und Gottesdienst einsparen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2023 08:00 Uhr

Weiche Flensburg gewinnt Hallenmasters

Der SC Weiche Flensburg hat die 23. Auflage des Hallenmasters in Kiel gewonnen. Der Fußball-Regionalligist setzte sich am späten Sonnabend im Finale gegen den Ligarivalen Phönix Lübeck mit 2:0 durch. Der VfB Lübeck und Holstein Kiel hatten den Einzug ins Halbfinale verpasst. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: Erst regnerisch, später freundlicher

Heute ist es zunächst meist stark bewölkt und es ziehen Regenwolken durch. Auch später kann es immer wieder kurze Schauer geben. Am Nachmittag lockert es auf und die Sonne scheint. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Hörnum auf Sylt bis 10 Grad in Quickborn. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer südlicher Wind mit starken Böen. Abendtemperatur um 18 Uhr: 7 Grad in Heide und 8 Grad in Rendsburg.

