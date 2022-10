Stand: 20.10.2022 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Helgoland wieder am Netz

Die Störung von Internet, Telefon- und Handynetz auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ist seit Mittwochabend behoben. Das bestätigte ein Sprecher der Telekom. Am Mittwochvormittag war bei Baggerarbeiten auf der Düne ein Telekommunikationskabel durchtrennt worden. Daraufhin funktionierten den ganzen Tag über keine Internet-, Handy- und Telefonverbindungen. Auch die Notrufe 110 und 112 waren auf der Insel nicht zu erreichen. Die Feuerwachen Unterland und Oberland mussten durchgehend besetzt sein, um die Sicherheit der Inselbewohner und ihrer Gäste bei eventuellen Notfällen zu gewährleisten. Techniker der Schleswig-Holstein Netz AG haben das beschädigte Kabel inzwischen repariert. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:00 Uhr

Ministerpräsident Günther fordert vor MPK Klarheit vom Bund

Im Vorfeld der jährlichen Ministerpräsidentenkonferenz hat Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) den Bund aufgefordert, in wichtigen Fragen für Klarheit zu sorgen. Die Menschen würden von solchen Konferenzen Ergebnisse erwarten, so der CDU-Politiker im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Themen des am Donnerstag in Hannover beginnenden Treffens sind unter anderem die Energiekrise und die Frage, wie Flüchtlinge verteilt werden sollen. Uneins sind sich Bund und Länder auch bei der Finanzierung eines Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. An den Gesprächen nehmen auch Vertreter der Bundesregierung teil. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 07:00 Uhr

18.000 fehlende Kita-Plätze in SH

In Schleswig-Holstein werden im nächsten Jahr bis zu 18.000 Kita-Plätze fehlen, um den Betreuungsbedarf der Eltern zu erfüllen. Das geht aus neuen Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung hervor. Um diese Nachfrage zu decken, müssten demnach theoretisch zusätzlich 4.500 weitere Fachkräfte eingestellt werden. Dafür würden den Angaben zu Folge Kosten in Höhe 210 Millionen Euro anfallen. Die Stiftung fordert, das Personal in den Kitas kurzfristig zu entlasten - etwa auch mit zusätzlichen Mitarbeitern in Hauswirtschaft und Verwaltung. In diese Richtung gehen auchPläne von Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), die sie kürzlich vorgestellt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 07:00 Uhr

Schwerer Unfall in Flensburg

Bei einem Unfall auf der Flensburger Osttangente sind am Mittwochabend zwei Männer schwer verletzt worden. Laut Leitstelle stießen an einer Kreuzung ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der 28 Jahre alte Motorradfahrer und der ein Jahr jüngere Autofahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Osttangente war in Richtung Süden zeitweise komplett gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 07:00 Uhr

Hohe Nachfrage nach Ferienhäusern und Ferienwohnungen in SH

Ferienunterkünfte in Schleswig-Holstein sind nach wie vor gut nachgefragt: Vertreter der Tourismusbranche sind mit der Buchungslage für die kommenden Monate in den beliebten Urlaubsregionen zufrieden. Laut einer Sprecherin der Tourismusagentur entscheiden sich dabei viele Urlauber seit Beginn der Corona-Pandemie bewusst für Ferienhäuser oder -wohnungen, um unabhängiger zu sein. Dabei sind zum Beispiel an der Ostseeküste die Preise für Ferienhäuser zuletzt um bis zu 15 Prozent gestiegen. Das liegt aber nicht etwa an gestiegenen Energiekosten - die große Nachfrage gebe die Preissteigerungen her, heißt es zum Beispiel von der Ostsee-Ferienhausvermietung Gosch in Schönberg. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 06:00 Uhr

Handball: Sieg für Flensburg, Niederlage für Lübeck

In der zweiten Pokalrunde gewann die SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch mit 34:32 gegen die Füchse Berlin. Die Flensburger stehen damit im Achtelfinale des DHB-Pokals. Zweitligist VfL Lübeck Schwartau schied dagegen aus, durch ein 23:32 gegen Bundesligist TBV Lemgo Lippe. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 06:00 Uhr

Wetter: Zunächst freundlich bei bis zu 14 Grad

Am Vormittag ist es zunächst leicht bewölkt und freundlich, im weiteren Verlauf ziehen von der Nordsee und Elbe her Wolken auf. Schauer gibt es erst gegen Abend. Die Temperaturen erreichen bis 12 bis 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2022 | 06:00 Uhr