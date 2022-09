Stand: 28.09.2022 10:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Resolution gegen Schließung der Geburtsstation in Henstedt-Ulzburg

Die Gemeindevertretung Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat Dienstagabend eine Resolution gegen die angekündigte Schließung der Geburtsstation in der Paracelsus-Klinik verabschiedet. Das bestätigte Bürgervorsteher Henry Danielski. Eigentlich laufe die Station gut, mit erwarteten 800 -1000 Geburten pro Jahr. Mit diesem Bereich lasse sich jedoch nicht so viel Geld verdienen, erklärte er. Die Resolution soll jetzt an Politiker verschickt werden, um sowohl in Kiel, als auch in Berlin die Verantwortlichen zum Umdenken veranlassen zu können. Vor wenigen Wochen hatte Paracelsus angekündigt, die Geburtenstation in Henstedt-Ulzburg schließen zu wollen. Mit dem Thema beschäftigt sich in dieser Woche auch der Landtag. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 326,4

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.820 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.9.) bei 326,4 (Vortag: 295,0). | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Sexuelle Übergriffe: Ermittlungen beim VfB Lübeck

Gegen einen Mitarbeiter des VfB Lübeck wird ermittelt, weil er mindestens drei Jungen gegenüber sexuell übergriffig geworden sein. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Staatsanwaltschaft und Verein. Der Beschuldigte soll Jungen aus seinem privaten Umfeld damit gelockt haben, dass er beim VfB Lübeck arbeitet. Nach Informationen des sh:z soll er sie auf dem Aufsitzrasenmäher im Stadion mitfahren haben lassen. Der Mann, so der Vorwurf, hat die Jungen in seine Wohnung mitgenommen, wo sie übernachteten. Auch soll er mit den Jungen geduscht haben. Laut Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte die Vorwürfe bereits eingeräumt. Die Taten sollen bis zum Anfang der 2000er Jahre zurückreichen. Eines der heute erwachsenen Opfer hatte erst in diesem Jahr Anzeige erstattet. Kinder aus dem Verein sind nach bisherigen Ermittlungen nicht unter den Opfern. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Stichwahl-Duell vor OB-Wahl in Flensburg

In Flensburg geht der Oberbürgermeisterwahlkampf auf die Zielgerade. Sonntag findet die Stichwahl zwischen SPD-Amtsinhaberin Simone Lange, die auch von den Grünen unterstützt wird, und dem von CDU, FDP und der Wählergemeinschaft "Wir in Flensburg" unterstützten parteilosen Kandidaten Fabian Geyer statt. Mittwochabend um 18:30 Uhr werden die beiden zu einer Diskussionsrunde der dänischen Minderheit im Flensborg Hus erwartet. Der SSW hatte sich nach dem ersten Wahlgang dagegen entschieden, einen der beiden Kandidaten aktiv zu unterstützen. Im ersten Wahlgang vor anderthalb Wochen holte Herausforderer Fabian Geyer 43,5 Prozent der Stimmen, Amtsinhaberin Simone Lange kam auf 36,2 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Schafe ertrunken - Polizei ermittelt

Die Polizei in Burg (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach einem Vorfall mit fünf ertrunkenen Schafen. Die Kadaver seien von einem Schäfer in einem Graben direkt neben ihrer Weide am Kattenstieg in Burg entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie vermutet, dass ein freilaufender Hund schuld sein könnte. Möglicherweise seien die Schafe von einem Hund gehetzt worden und dann in Panik durch den Elektrozaun gerannt. Die Gegend sei ein beliebter Ort für Hundebesitzer. Hundebesitzer werden aufgefordert, sich rücksichtsvoll zu verhalten und ihre Tiere nicht frei herumlaufen zu lassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Itzehoe unterstützt Investitionen von High-Tech-Unternehmen

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) will die Ansiedlungen von High-Tech-Unternehmen an der Autobahnabfahrt Itzehoe-Nord weiter unterstützen. Nach dem Itzehoer Batteriehersteller Custom Cells hatte der amerikanische Konzern Vishay Ende Juli ein Grundstück im Innovationsraum Itzehoe-Nord erworben. Für 300 Millionen Euro will Vishay dort auf einer drei Hektar großen Fläche eine Halbleiter-Fabrik bauen. 150 neue Arbeitsplätze sollen nach Firmen-Angaben dort entstehen. Itzehoes Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) sagte, Vishay habe bereits die notwendigen Unterlagen für den Bauantrag im Rathaus eingereicht. Der Baubeginn ist im ersten Quartal 2023 geplant. Laut Hoppe hat sich die Zahl der Arbeitsplätze rund um das Innovationszentrum IZET und das Fraunhofer-Institut in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht. Mittlerweile würden über 1.600 Mitarbeitende im Innovationsraum Itzehoe arbeiten, so Hoppe. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Urteil nach Kopfschuss in Neumünster

Das Landgericht Kiel hat einen 33-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte am Neujahrsmorgen einen Bekannten in Neumünster durch einen Kopfschuss in einer Autowerkstatt getötet. Der Richter sah den Vorwurf Mord als erwiesen an. Der Angeklagte beteuerte, mit der Waffe hantiert zu haben, was ein Gutachten jedoch widerlegte. Außerdem belasteten Blutspuren auf der Tatwaffe, Video- und Tonaufnahmen den Angeklagten. Das Tatmotiv ist weiter unklar. Der Verteidiger will in Revision gehen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Energiepreise: Landtag diskutiert über dritten Nachtragshaushalt

Im Landtag geht es am Mittwoch darum, wie die Landesregierung die Folgen der Energiepreiskrise abfedern möchte. Dafür wird über einen dritten Nachtragshaushalt diskutiert. Bereits vor den Beratungen hatten Abgeordnete einen Energiepreisdeckel gefordert. Der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierung sieht nun unter anderem einen zusätzlichen Bürgschaftsrahmen von einer halben Milliarde Euro vor, um Unternehmen zu stützen, die wegen gestiegener Energiekosten in finanzielle Engpässe geraten. Kritik kommt von der Opposition. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:00 Uhr

Autofahrer fährt in Hauswand

In Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Steinmauer geprallt. Laut Rettungsleitstelle überschlug sich das Auto und krachte an die Fassade einer Scheune. Zuvor hatte sich der Fahrer mutmaßlich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Die Hintergründe der Verfolgungsjagd sind noch nicht klar. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Straftat. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:00 Uhr

Daniel Günther kritisiert Absage der Ministerpräsidentenkonferenz

Nachdem das geplante Spitzentreffen zwischen den Regierungschefs der Länder und dem Bundeskanzler auf kommende Woche verschoben worden ist, hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisiert, der Bund würde zu langsam agieren. Man habe nicht viel Zeit, sondern müsse jetzt Lösungen für die Menschen entwickeln, so Günther. Die Erwartungshaltung Schleswig-Holsteins sei, dass der Bund endlich konkretisiere, was ein Energiepreisdeckel bedeute und wo die Menschen konkret entlastet würden. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) hingegen kritisierte, der ständige Verweis Günthers auf den Bund sei falsch. Andere Länder seien bereits viel weiter wenn es um die Entlastung der Bürger gehe. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 06:00 Uhr

Kliniken und Politik fordern Bund zum Handeln auf

Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Preise fordern Krankenhäuser und Politik in Schleswig-Holstein den Bund geschlossen zum Handeln auf. Es geht um einen Inflationsausgleich für die Kliniken - aber auch um eine grundlegende Reform des Abrechnungssystems. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken meint, dass der Bund diese Reformen jetzt anstoßen müsse. Auch ihr Vorgänger Heiner Garg von der FDP sagt: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse sich intensiver um die Krankenhäuser kümmern. Der Verband der Krankenhausdirektoren warnt, es würden täglich Operationen abgesagt. Es fehle an Personal und Geld. Ohne Inflationsausgleich befürchten viele Krankenhäuser im Land, dass sie in die Insolvenz rutschen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 06:00 Uhr

Flensburgs Handballer feiern deutlichen 39:25-Erfolg in Polen

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen großen Schritt Richtung Gruppenphase der European League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich am Dienstagabend im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde mit 39:25 (21:12) beim polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn durch. Beste Werfer der Norddeutschen waren Teitur Einarsson, Johan Hansen und Emil Jakobsen mit jeweils sechs Treffern. Das Rückspiel findet am 4. Oktober in der Flensburger Arena statt. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei bis zu 14 Grad

Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf stark bewölkt. Vor allem an der See sind zeitweise Schauer möglich, an der Nordseeküste sind auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2022 | 08:30 Uhr