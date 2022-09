Stand: 28.09.2022 16:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bürgermeister von Norderfriedrichskoog: Freispruch rechtskräftig

Der Freispruch von Jann-Henning Dircks, Bürgermeister von Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) ist rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Flensburg mit. Dircks war die öffentliche Aufforderung zu Straftaten vorgeworfen worden. Er hatte Landwirte in einem Video dazu aufgefordert, mit, so wörtlich, "Vorschlaghammer, Akkuflex und Bolzenschneider" einen Schlachthof in Kellinghusen (Kreis Steinburg) aufzusuchen, als dort gerade eine Demonstration von Tierschützern stattfand. Der Richter wertete das Video nicht als öffentlichen Aufruf, weil Dircks das Video in eine interne WhatsApp-Gruppe eingestellt hatte. Die Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland prüft in den kommenden Wochen, ob der Fall trotz des Freispruchs disziplinarische Konsequenzen für den Bürgermeister haben wird. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 16:30 Uhr

Polizei Itzehoe sucht Hinweise nach Großbrand in Pinneberg

Nach dem Großbrand einer Baumschule in Schenefeld (Kreis Pinneberg) Mitte September hat die Polizei am Freitag die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht. Bei dem Mann handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens. Das Feuer hat einen Schaden von bis zu fünf Millionen Euro verursacht und eine Lagerhalle komplett zerstört. Der Tatverdächtige befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die Polizei in Itzehoe sucht weiter nach Hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 16:30 Uhr

Itzehoe unterstützt Investitionen von High-Tech-Unternehmen

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) will die Ansiedlungen von High-Tech-Unternehmen an der Autobahnabfahrt Itzehoe-Nord weiter unterstützen. Nach dem Itzehoer Batteriehersteller Custom Cells hatte der amerikanische Konzern Vishay Ende Juli ein Grundstück im Innovationsraum Itzehoe-Nord erworben. Für 300 Millionen Euro will Vishay dort auf einer drei Hektar großen Fläche eine Halbleiter-Fabrik bauen. 150 neue Arbeitsplätze sollen nach Firmen-Angaben dort entstehen. Itzehoes Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) sagte, Vishay habe bereits die notwendigen Unterlagen für den Bauantrag im Rathaus eingereicht. Der Baubeginn ist im ersten Quartal 2023 geplant. Laut Hoppe hat sich die Zahl der Arbeitsplätze rund um das Innovationszentrum IZET und das Fraunhofer-Institut in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht. Mittlerweile würden über 1.600 Mitarbeitende im Innovationsraum Itzehoe arbeiten, so Hoppe. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Schafe ertrunken - Polizei ermittelt

Die Polizei in Burg (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach einem Vorfall mit fünf ertrunkenen Schafen. Die Kadaver seien von einem Schäfer in einem Graben direkt neben ihrer Weide am Kattenstieg in Burg entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie vermutet, dass ein freilaufender Hund schuld sein könnte. Möglicherweise seien die Schafe von einem Hund gehetzt worden und dann in Panik durch den Elektrozaun gerannt. Die Gegend sei ein beliebter Ort für Hundebesitzer. Hundebesitzer werden aufgefordert, sich rücksichtsvoll zu verhalten und ihre Tiere nicht frei herumlaufen zu lassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Verdienstorden für die Verlegerin der Dithmarscher Landeszeitung

Die Verlegerin der Dithmarscher Landeszeitung, Inken Boyens, hat den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein erhalten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Auszeichnung Dienstagnachmittag in Kiel überreicht. Günther sagte in seiner Laudatio, Inken Boyens setze sich seit fast 25 Jahren für eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft und die Pressefreiheit ein. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 27.09.) bei 368,4. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 332,9, Nordfriesland verzeichnet 379,6. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 326,4. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

