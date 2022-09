Verfolgungsjagd? Auto überschlägt sich und prallt gegen Scheune Stand: 28.09.2022 10:05 Uhr Ein Autofahrer hat sich im Kreis Herzogtum Lauenburg offenbar eine Verfolgung mit der Polizei geliefert und dabei einen schweren Unfall verursacht.

Gegen halb drei am Mittwochmorgen ist in Breitenfelde ein Autofahrer zuerst gegen eine Steinmauer geprallt, hat sich anschließend überschlagen und ist dann gegen die Fassade einer Scheune gekracht. Das teilte die zuständige Rettungsleitstelle mit. Der Fahrer wurde den Angaben zu Folge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Auto möglicherweise gestohlen

Zuvor soll sich der Mann offenbar eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Zu den genauen Hintergründen wollen die Beamten zunächst keine Auskunft geben. Nach unbestätigten Informationen soll der Fahrer den Wagen vor dem Unfall einige Dörfer weiter gestohlen haben. Die Kriminalpolizei in Lübeck ermittelt.

