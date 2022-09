Stand: 21.09.2022 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kritik von SPD und FDP am dritten Nachtragshaushalt

Mit einem dritten Nachtragshaushalt will die Landesregierung Folgen der Energiepreiskrise in Schleswig-Holstein abmildern. Mit ihm soll nach Angaben von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) unter anderem ein zusätzlicher Bürgschaftsrahmen von 500 Millionen geschaffen werden, um Unternehmen zu helfen, die durch gestiegene Energiekosten in finanzielle Probleme geraten sind. Außerdem sind bis zu 170 Millionen Euro für Folgekosten der Krisen vorgesehen. Die Opposition kritisiert den dritten Nachtragshaushalt des Landes. Aus Sicht der SPD sollte das Land die Entlastungen nicht dem Bund überlassen, sondern eigene Pakete schnüren. Der FDP fehlen konkrete Unterstützungsmaßnahmen für den Mittelstand. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 06:00 Uhr

Statt Eisbahn: Städte bieten Alternativen

Richtige Eisbahnen wird es auf Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein in diesem Jahr wohl kaum geben. Der Strom zum Kühlen ist den Städten und Gemeinden zu teuer. Einige wenige Orte setzen dafür jetzt auf Kunststoffbahnen. Auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg werden Kinder zum ersten Mal mit ihren Schlittschuhen auf Kunststoff fahren. Auch Grömitz (Kreis Ostholstein) bekommt eine synthetische Eisbahn zum Fahren und Eisstockschießen. Kiel setzt laut Stadtverwaltung auf eine Rollschuhfläche am Ostseekai. In Lübeck werden noch verschiedene Alternativen diskutiert. Neumünster verzichtet nach eigenen Angaben ganz auf eine Bahn und plant stattdessen ein Ersatzprogramm. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 07:00 Uhr

SPD will erneute Befragung von Justizstaatssekretär Carstens

Die SPD im Landtag will den Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) erneut zu seiner Mitgliedschaft in zwei Studentenverbindungen befragen. Hintergrund sind Recherchen des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, die NDR Schleswig-Holstein vorliegen. Danach ist Carstens seit seiner Innsbrucker Studienzeit Mitglied im Corps Gothia. Zur selben Zeit war der österreichische FPÖ-Funktionär und Apotheker Martin Hochstöger ein einflussreiches Mitglied in dieser Verbindung. Aus der FPÖ musste Hochstöger allerdings austreten, nachdem bekannt geworden war, dass er Nazi-Devotionalien in seiner Apotheke hatte. Laut SPD-Fraktion muss Carstens erklären, wie die Mitgliedschaft in einer solchen Verbindung mit seiner Funktion als Staatssekretär vereinbar ist. Carstensen selbst schreibt auf Anfrage, ihm seien die Vorwürfe gegen Hochstöger im Zusammenhang mit Nazi-Devotionalien bekannt. Ein Ermittlungsverfahren gegen Hochstöger sei aber eingestellt worden. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 07:00 Uhr

Datenpanne im Kreis Pinneberg

Tausende personenbezogene Daten der Kreisverwaltung Pinneberg waren monatelang im Internet abrufbar, wie die Verwaltung mitteilt. Bei Anwendung bestimmter Suchbegriffe und -filter sei es zwischen dem 9. März und dem 14. September möglich gewesen, an diese Daten zu gelangen. Die Panne sei laut Kreis in der vergangenen Woche aufgefallen. Die Sicherheitslücke ist inzwischen geschlossen worden. Die betroffenen Dateien waren personenbezogene Daten von Menschen, die sich auf der Homepage als Corona-positiv gemeldet hatten. Ebenfalls sei es für rund vier Stunden am 9. März möglich gewesen, Daten von Geflüchteten aus der Ukraine einzusehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 05:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 250,8

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 20.9.) wurden insgesamt 1.350 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 250,8. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 316,2. Stormarn hat mit 196,0 den niedrigsten Wert. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 08:00 Uhr

Wadenkrampf: Unfall bei Schuby mit 14 Verletzten

Auf der A7 bei Schuby sind am Montagnachmittag 14 Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Der Fahrer eines Transporters erlitt nach Angaben der Feuerwehr einen Wadenkrampf. Der Bus kam daraufhin von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Schild. In dem Bus saßen Menschen der Behinderteneinrichtung "Mürwiker Werkstätten". | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 05:30 Uhr

Wetter: Sonne und wenige Wolken

Vormittags ist es sonnig in weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und einige wenige Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad in Wyk auf Föhr und 16 Grad in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

