Busstreik in SH geht weiter - Demo in Kiel

Viele Busverbindungen mit privaten Unternehmen fallen heute erneut aus. Grund ist der zweite Tag des Warnstreiks im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft ver.di hat außerdem zu einer großen Kundgebung in Kiel am Vormittag aufgerufen, zu der bis zu 700 Demonstranten erwartet werden. Die Arbeitgeber der privaten Unternehmen halten nach eigener Aussage die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen und den Streik für überflüssig. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 06:00 Uhr

Vorwürfe gegen NDR SH: Landesrundfunkrat beauftragt unabhängige Experten

Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein arbeitet derzeit die Vorwürfe gegen Führungskräfte im Landesfunkhaus Kiel auf. Das unabhängige Kontrollgremium für die Programmarbeit beauftragte dafür eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Vorsitzende des Gremiums, Laura Pooth, teilte am Montagabend nach einer Sitzung mit, dass für die externe Aufarbeitung des Sachverhalts die international arbeitende Wirtschaftskanzlei Deloitte beauftragt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 06:00 Uhr

Dithmarscher Kohltage starten

Zum 36. Mal beginnen heute die Dithmarscher Kohltage. Auf dem Hof Jochims in Eesch, südlich von Meldorf, werden die Festtage um 10 Uhr mit dem traditionellen Kohlanschnitt gestartet. Die Kohlbauern hoffen für die kommenden Wochen auf möglichst viel Regen. Wegen der langanhaltenden Dürre bis in den September hinein fehle es einigen Kohlköpfen noch an Gewicht. Sie sind mit zurzeit noch 1,5 Kilogramm zu leicht. Deswegen könnte sich die Ernte um drei Wochen nach hinten verlängern. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 06:00 Uhr

IHK-Ausbildungsportal hakt noch immer

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) gibt es weiterhin Computerprobleme. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Hacker-Angriff vor rund sechs Wochen. Mail-Probleme sind mittlerweile behoben, allerdings können sich laut IHK weiterhin mehr als 20.000 Auszubildende auf dem Ausbildungsportal nicht anmelden. Sie haben daher über die Internetseite keinen Zugriff auf Prüfungsergebnisse, Zwischenberichte, Nachweise oder Verträge. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 05:30 Uhr

Gewitter in SH: Dachstuhlbrand in Padenstedt

Blitzeinschläge haben gestern Nachmittag für Feuerwehreinsätze im Land gesorgt. In Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mussten rund 50 Feuerwehrleute den Dachstuhl eines Wohnhauses löschen, der nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten war. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Auch in Dätgen schlug der Blitz ein. Das betroffene Reetdachhaus brannte nach Angaben des Feuerwehrsprechers aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 05:30 Uhr

Millionenauftrag: Neues Forschungsschiff aus der Hitzler-Werft

In der lauenburgischen Hitzler-Werft wird ein Forschungsschiff gebaut. Es ist knapp 30 Meter lang und 1.000 Pferdestärken stark, hybrid angetrieben mit Wasserstoff und Diesel. Das Hereon-Forschungszentrum aus Geesthacht hat es bestellt. Am Montag wurde der Auftrag offiziell unterzeichnet. 15 Millionen Euro soll das Schiff kosten, finanziert durch Bundesmittel. Die "Ludwig Prandtl II", so der vorläufige Name, bietet auf einer Laborfläche von rund 47 Quadratmetern und einem Arbeitsdeck von 70 Quadratmetern Platz für bis zu zwölf Wissenschaftler. Im Frühjahr 2024 soll sie fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 20:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 235,2

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 19.9.) wurden 1.179 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 235,2. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 312,8. Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist der Wert mit 186,7 am niedrigsten. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne in SH

Heute scheint am Vormittag häufig die Sonne. Es gibt teilweise nur einige Wolken. Am Nachmittag setzt sich die Sonne komplett durch. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rathjensdorf (Kreis Plön). | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 06:00 Uhr

