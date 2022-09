Stand: 19.09.2022 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Henstedt-Ulzburg: Petition gegen Schließung der Geburtsstation gestartet

Die Hebammen der Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg haben eine Petition gegen die Schließung der Geburtsstation gestartet. Innerhalb weniger Tage kamen mehr als 3.000 Unterschriften zusammen. Ziel sind 4.000.Die Geburtsstation soll laut Klinikleitung geschlossen werden, weil sie nicht mehr wirtschaftlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 08:00 Uhr

Neuenbrook: Feuerwehr löscht Kälberstall

In Neuenbrook (Kreis Steinburg) ist laut Leitstelle am Montagmorgen ein Feuer in einem Carport mit angrenzendem Kälberstall ausgebrochen. Auf den Stall hatte der Brand bereits übergegriffen. Die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Auch wurden keine Menschen verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 06:30 Uhr

Madsen fordert mehr Geld für Nahverkehrs-Ticket

In der Diskussion um ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket fordert Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) vor dem Treffen der Verkehrsminister heute finanzielle Zusagen des Bundes. Das neue Ticket würde Schleswig-Holstein in den kommenden zehn Jahren 400 bis 500 Millionen Euro kosten, so Madsen. Die Berliner Ampelkoalition hatte angekündigt, jährlich 1,5 Milliarden-Euro für das Ticket zu geben - unter der Bedingung, dass die Länder nochmal genau so viel zahlen. Das Problem aus Sicht von Madsen und vielen anderen Landesverkehrsministern: Das Geld fehlt dann, um das Angebot im Nahverkehr aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 06:00 Uhr

Warnstreik im privaten Busgewerbe hat begonnen

Viele Busse der privaten Anbieter in Schleswig-Holstein bleiben heute und morgen in den Depots. Grund ist ein zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Die Gewerkschaft fordert für die Fahrer und Fahrerinnen 1,95 Euro pro Stunde mehr Geld. Mitarbeitende in den Werkstätten sollen 3,90 Euro pro Stunde mehr erhalten. Die Arbeitgeberseite, der Omnibusverband Nord (OVN), hatte zuletzt eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 8,5 Prozent angeboten - und einen Inflationszuschuss von 300 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 06:00 Uhr

Flensburg: OB-Stichwahl zwischen Geyer und Lange

Das Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Flensburg geht in eine neue Runde. Keiner der vier Kandidaten erreichte am Sonntag die nötige absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen erhielt laut Stadt Flensburg der parteilose Fabian Geyer. Er holte laut vorläufigem Endergebnis 43,5 Prozent der Stimmen. Amtsinhaberin Simone Lange von der SPD kam auf 36,2 Prozent. Karin Haug vom SSW erreichte 16,3 Prozent und Marc Paysen von "Flensburg wählen" holte 4,0 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 06:00 Uhr

Trotz guter Ernte: Apfelbauern besorgt

Die Apfelernte in Schleswig-Holstein ist angelaufen, doch trotz guter Erträge wird es wohl kein gutes Jahr für die Bauern. Viele Früchte werden wohl gar nicht erst geerntet werden, sagt der Kreisbauernverband Pinneberg. Für den Großhandel liegen die Preise im Moment zwischen 30 und 60 Cent pro Kilo, das reicht für die Bauern nicht, um die Kosten zu decken. Hinzu kommt: Durch den Krieg in der Ukraine exportiert der Hauptproduzent Polen keine Äpfel mehr nach Russland. Deshalb drängen noch mehr Äpfel aus Polen auf den deutschen Markt. Wegen der gestiegenen Energiepreise lohnt es sich für die Bauern auch nicht mehr, die Fürchte längere Zeit im Kühlhaus zu lagern. Die 30 Apfelbauern im Land wollen deshalb nur die besten Äpfel pflücken und Anbauflächen reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 05:30 Uhr

Helgoland: Pollmann gewinnt Bürgermeister-Stichwahl

Die Helgoländer haben entscheiden, wer der Nachfolger von Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) werden soll. In der zweiten Wahlrunde am Sonntag setzte sich Thorsten Pollmann gegen Sinditt Küster durch. Der Helgoländer Pollmann (parteilos) holte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 51,31 Prozent der Stimmen. Küster kam auf 48,69 Prozent. Nach Angaben der Gemeinde trennten beide Kandidaten 19 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,65 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2022 19:30 Uhr

Wetter in SH: bewölkt und gebietsweise Schauer

Nach teils nebligem, teils freundlichem und trockenem Start gibt es auch am Montag dichte Wolken und gebietsweise Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Kiel und 17 Grad in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Es wird schwacher, im Verlauf mäßiger bis frischer, böiger West- bis Nordwestwind, an der Nordsee teils noch starker Nordwestwind mit stürmischen Böen erwartet. Die Abendtemperaturen liegen bei 13 Grad in Leck und 15 Grad auf Föhr (beide Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2022 06:00 Uhr

