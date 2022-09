Stand: 13.09.2022 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fehler bei Landeanflug: Zwei Verletzte

Bei einem Landemanöver auf den Flugplatz Schachtholm bei Rendsburg sind am Abend zwei Insassen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Ausbildungsflug. Demnach setzte das Flugzeug vom Typ Kodiak beim Landeanflug zu früh auf und verpasste dadurch die Landebahn. Inzwischen hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:30 Uhr

Neue Coronaverordnung: Alles bleibt wie gehabt

In Schleswig-Holstein soll es keine Veränderung an der bestehenden Coronaverordnung geben. Sie werde ab dem 14. September verlängert, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag. Die Lage sei im Moment absolut beherrschbar. Es sei von Seiten der Landesregierung aus nicht zu befürchten, dass es im Herbst zu weitergehenden Einschränkungen komme. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 213,3

In Schleswig-Holstein ist eine Corona-Inzidenz von 213,3 Neuinfektionen je 100 000 Menschen binnen sieben Tagen registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle am Montagabend mit (Stand: 18.17 Uhr). Am Montag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 209,7 gelegen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Sylt: Protestcamps der Punks darf geräumt werden

Das Protestcamp der Punks auf Sylt muss endgültig geräumt werden. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig wies eine Beschwerde der beiden Versammlungsleiter des Protestcamps gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts ab. Der Beschluss sei unanfechtbar, teilte das OVG mit. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 05:30 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix, im Norden wird es windig

Im Laufe des Vormittags gibt es in einzelnen Regionen heitere Abschnitte mit Sonnenschein, im weiteren Verlauf von der Nordsee her, gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Es sind auch einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Flensburg bis 21 Grad in Lauenburg/Elbe. Von Nordfriesland bis nach Angeln weht ein frischer bis starker, auf West bis Nordwest drehender Wind mit starken bis stürmischen Böen. Die Feierabendtemperaturen liegen um 18 Uhr bei 17 Grad in Eckernförde bis 19 Grad in Geesthacht/Elbe.

