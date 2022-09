Stand: 08.09.2022 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Energieversorger fordern noch mehr Hilfe für Geringverdiener

Die Energieversorger im Norden kritisieren das geplante Hilfsprogramm des Landes. Trotz der Entlastungspakete fürchten sie, dass im kommenden Jahr manche Geringverdienende ihre Abschläge nicht mehr bezahlen können. Um das Abschalten von Strom und Gas zu vermeiden, sieht der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft nun Land und Bund in der Pflicht: Diese sollten einen Härtefallfonds einrichten, der über die bisherigen Zusagen hinausgeht. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 06:00 Uhr

Aktion der Bäckereien: "Uns geht das Licht aus"

In vielen Bäckereien in Schleswig-Holstein werden heute früh die Lichter ausbleiben. Mit der Aktion will das Bäckerhandwerk auf seine schwierige wirtschaftliche Lage wegen der Energiekrise aufmerksam machen. Das Bäckerhandwerk in Schleswig-Holstein hofft auf Hilfen aus der Politik. Wie die aussehen könnten, ist allerdings völlig offen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 06:00 Uhr

Handball: Siege für Kiel und Flensburg

Die beiden Nordclubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt haben ihre Spiele in der Handball-Bundesliga gestern beide gewonnen. Die Zebras setzten sich am Abend in Leipzig mit 32:22 durch. Die Flensburger gewannen ihr Heimspiel gegen GWD Minden mit 36:23. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 06:00 Uhr

CDU-Justizstaatssekretär verteidigt sich nach Kritik

Der in die Kritik geratene CDU-Justizstaatssekretär Otto Carstens hat sich gegen schwere Vorwürfe verteidigt. Im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags räumte er seine Mitgliedschaft in schlagenden Studentenverbindungen ein, Rechtsextremismus lehne er aber ab, so Carstens. Das Problem dabei: Carstens ist Mitglied in einer schlagenden Verbindung, die dem sogenannten Hamburger Waffenring angehört. Die als rechtsextrem eingestufte Burschenschaft mischt dort mit. Bei Fechtverstanstaltungen hat der Staatssekretär nach eigenen Angaben Mitglieder genau dieser rechtsextremen Burschenschaft getroffen - das räumte er im Ausschuss auf Nachfrage ein. Die SPD hat Bedenken an der Eignung des Staatssekretärs. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 215,8

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 1.350 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 7.9.) bei 215,8 (Vortag: 210,5). | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Wetter: Am Nachmittag kommt Regen

Am Vormittag ist es wechselnd bewölkt, ab und zu zeigt sich die Sonne. Am Nachmittag wird es dann regnerisch in Schleswig-Holstein. Die Regenfälle halten auch über Nacht an. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Kiel und auf 19 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 06:00 Uhr

