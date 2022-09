Stand: 08.09.2022 09:11 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Blinder Passagier mit Scheren in Kappeln

Auf einer Jacht im Kappelner Hafen ist ein Skorpion als blinder Passagier entdeckt worden. Das etwa Zwei-Euro-Stück große Tier war nach Polizeiangaben vermutlich in Kroatien an Bord gekrabbelt und bis nach Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) mitgereist. Der Skorpion wurde eingefangen und zu einer Tierauffangstation gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Start der Flensburger Fördewoche

Am Donnerstag startet die 112. Flensburger Fördewoche der Hochseesegler. Etwa 180 Jachten mit mehr als 1.000 Seglern treten in mehreren Klassen und Wettfahrten bis Sonntag gegeneinander an. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Spenden-Workout für Tarper Waldkindergarten

Mitte August ist in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) der Bauwagen des Waldkindergartens abgebrannt. Die Tarper Outdoor-Sportgruppe will am Sonnabend einen Spenden-Workout veranstalten. Das heißt für alle Unterstützer: Sport- und Spendierhosen anziehen und um 14 Uhr zum Tarper Sportplatz kommen. Ziel ist es, möglichst viel Geld für einen neuen Bauwagen zu sammeln. Tina Sdralek von der Tarper Outdoor-Sportgruppe verspricht den Teilnehmern ein einstündiges Workout, das aber auch ein bisschen kindgerecht sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Vogelbeobachtungen mit Verein Jordsand im Naturschutzgebiet Schleimündung

Seit 100 Jahren betreut der Verein Jordsand das Naturschutzgebiet Schleimündung in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg). Am Freitag wird Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) die Naturschützer besuchen. Für alle Interessierten gibt es täglich -außer montags - Führungen und gemeinsame Vogelbeobachtungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt besiegt Minden

Die SG Flensburg-Handewitt hat am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga ihr Heimspiel gegen GWD Minden mit 36:23 (20:12) gewonnen. Bester Werfer war Emil Jakobsen vor 5.044 Zuschauern mit neun Toren. Schon am Sonnabend geht es für die SG weiter: Da müssen die Flensburger bei der TSV Hannover-Burgdorf antreten (18.30 Uhr). | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

In Flensburg liegt der Inzidenzwert bei 243,7 (Stand 07.09.). Der Kreis Nordfriesland verzeichnet 196,3. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei 225,7. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 215,8. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

