Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lauenburgische Städten suchen Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge

Die Landkreise in Deutschland befürchten, dass der Öffentliche Nahverkehr sein Angebot auf dem Land wegen der hohen Energiepreise ausdünnt. Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) forderte am Mittwoch auf einer Sitzung des Deutschen Landkreistages von der Politik, den ländlichen Raum zu stärken. Laut Sager ist es schwerer geworden, Mittel zu mobilisieren und Verbesserungen zu erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Hospizlauf für Spenden in Oldenburg

Todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg würdevoll begleiten - das passiert in der Hospizarbeit. Oft geschieht es ambulant, in der Region in Lübeck und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) auch stationär. Auch im Kreis Ostholstein soll in den kommenden Jahren ein Hospiz entstehen. Darum bemüht sich der Förderverein Hospiz-Wagrien-Fehmarn e.V. Zum ersten Mal startet der Verein am Sonntag einen Hospizlauf, um Spenden für dieses Großprojekt zu sammeln. 270 Sportlerinnen und Sportler haben sich bereits angemeldet für den Hospizlauf, der Sonntag mit verschiedenen Disziplinen beim Oldenburger SV startet. Vom Kinderlauf bis zum "85 Kilometer Ultramarathon" ist für jedes Fitness-Level etwas dabei. Wer nicht laufen will, kann auch an einem Rennrad-Rennen teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Grüne suchen neuen Landesvorsitz

Die Grünen im Land suchen einen neuen Landesvorsitz. Gut eine Woche vor der Wahl liegen drei Bewerbungen vor. Katharina Bartsch aus Wentorf im Kreis Herzogtum Lauenburg kandidiert gemeinsam mit Ex-Umweltstaatssekretärin Anke Erdmann. Dritter Kandidat ist Gazi Freitag aus Kiel. Am kommenden Sonnabend findet der Parteitag der Grünen in Neumünster statt. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 07.09.) bei 245,5. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 213,4, Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 174,8. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 215,8. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

