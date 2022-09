Kunstflecken in Neumünster startet mit buntem Programm Stand: 08.09.2022 16:26 Uhr Am Freitag fällt der Startschuss für den Kunstflecken in Neumünster. Drei Wochen lang lockt in der Stadt ein breites Kulturangebot in verschiedenen Spielstätten.

Ob Kunstausstellungen, Konzerte, Lesungen, Kabarett oder Poetry-Slam: Die Kulturschaffenden in Neumünster haben einiges auf die Beine gestellt. Das Kulturbüro verspricht einen bunten Mix: "Das Festivalprogramm ist ein bunter Strauß voller Musik, Schönheit, Emotionen, Kreativität, Geschichten und Miteinander", heißt es auf der Internetseite des Kunstfleckens. Die Konzerte werden in diesem Jahr in der Stadthalle stattfinden. In der Werkhalle erwarten die Besucherinnen und Besucher nach Angaben der Stadt Bildende Kunst sowie Konzerte in Club-Atmosphäre.

ArtTour am Freitag, Märchen und Poetry Slam am Sonntag

Der Freitag startet mit der sogenannten ArtTour von der Klosterstraße in die Esplanade und weiter zum Kleinflecken. Es gibt zwei Ausstellungseröffnungen sowie das Eröffnungskonzert im Theater der Stadthalle. Weitere Highlights des Kunstfleckens: Am Sonntagvormittag lädt das Schauspielduo Diana Scheipers und Horst Stenzel zu einer Märchenmatinee ein. Am Sonntagabend treten in der Stadthalle sechs Slammerinnen und Slammer im hochdeutschen und plattdeutschen Poetry Slam gegeneinander an und dichten um die Wette.

Musik und kreative Workshops

Die Band Michelle David and the True Tones will am 15. September das Publikum in der Stadthalle begeistern. Indie-Soul verwebt sich mit Vibes aus den 70ern, angereichert mit brasilianischen und afrikanischen Rhythmen. Am 18. September können Interessierte rund um den Kleinflecken an kreativen Workshops und Experimenten teilnehmen. Zum Einsatz kommen Materialien wie Glas, Textil, Stein, Papier, Kunststoff oder Öle.

Das gesamte Programm lässt sich im Internet nachlesen. Wie das Kulturbüro NDR Schleswig-Holstein am Donnerstag mitteilte, gibt es noch für jede Veranstaltung Karten an der Abendkasse. Bei den jeweiligen Veranstaltungen können auch Tickets für andere Events gekauft werden.

