Stand: 08.09.2022 09:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Aktion der Bäckereien: "Uns geht das Licht aus"

In vielen Bäckereien an der schleswig-holsteinischen Westküste bleibt es am Donnerstag dunkel. Die Verbände der Norddeutschen Innungsbäcker haben dazu aufgerufen, die Lampen in den Verkaufsfilialen nicht anzuschalten. Mit der Aktion wollen die Bäcker darauf aufmerksam machen, dass sie stark unter den steigenden Energiekosten leiden. Sie fordern von der Politik deshalb die Aufnahme in Entlastungsprogramme. Stefan Andraé hat Bäckereien in St. Michaelisdonn und Meldorf (beides Kreis Dithmarschen). Er beteiligt sich an der Aktion und zeigt sich besorgt, da er die gestiegenen Preise nicht an die Kunden weiterreichen kann. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Bürgermeister von SPO verliert Fairtrade-Stadtwette

Viel Kaffee getrunken, Wette verloren: Die Fairtrade-Steuerungsgruppe in St. Peter-Ording hat am Mittwoch nach eigenen Angaben mehr als 3.000 getrunkene Tassen Kaffee in der Gemeinde registriert. Das bedeutet, dass Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos) seine Stadtwette verloren hat. Er muss somit auf dem Wochenmarkt am kommenden Mittwoch Kaffee und Kuchen ausschenken. Mit der Aktion wollen die Verantwortlichen für fair gehandelte Produkte werben. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 07.09.) bei 207,9. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 218,7, Nordfriesland verzeichnet 196,3. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 215,8. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.09.2022 | 08:30 Uhr