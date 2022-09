Handball: THW Kiel gewinnt in Leipzig, Flensburg besiegt Minden Stand: 07.09.2022 20:59 Uhr Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt haben auch am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga Siege gefeiert. Die "Zebras" setzten sich am Mittwoch beim SC DHfK Leipzig 32:22 (14:13) durch, die SG gewann ihr Heimspiel gegen GWD Minden 36:23 (20:12).

Bester Werfer der Kieler war Niclas Ekberg mit sechs Toren. Für die Flensburger war Emil Jakobsen vor 5.044 Zuschauern neunmal erfolgreich.

Enge Partie für den THW in Leipzig

Während die Flensburger schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgten, hatten die Kieler mehr Geduld benötigt. Leipzig stand sicher in der Abwehr und hatte in Mohamed El-Tayar einen guten Torhüter zwischen den Pfosten. So schafften es die Sachsen zunächst gut, die Angriffe der Norddeutschen zu stoppen.

Nach der Pause verordnete THW-Trainer Filip Jicha seinen Spielern eine offensivere Deckungsvariante, die die Gastgeber zu mehreren Ballverlusten Zwang. Beim 23:18 in der 42. Minute war die Vorentscheidung gefallen.

DHfK Leipzig - THW Kiel 22:32 (13:14) Tore Leipzig: Gebala 4, Sunnefeldt 4, Maric 3, Binder 3, Kristjansson 3, Witzke 3, Larsen 2, Ivic 1

Tore Kiel: Ekberg 6, Jacobsen 4, Weinhold 4, Johansson 4, Dahmke 3, Overby 3, Wiencek 3, Duvnjak 2, Reinkind 1, Ehrig 1, Bilyk 1

Zuschauer: 3.808

Flensburg hat gegen Minden alles im Griff

Den Spielern von SG-Coach Maik Machulla war anzumerken, dass sie sich für den 31:30-Stotterstart in Hamburg und das 31:31 aus der Vorsaison gegen die Ostwestfalen rehabilitieren wollten. Das gelang eindrucksvoll. Beim 29:19 (46.) Minute lag Flensburg erstmals mit zehn Toren in Führung.

AUDIO: Flensburgs Golla: "Wie wir uns das gewünscht haben" (2 Min) Flensburgs Golla: "Wie wir uns das gewünscht haben" (2 Min)

Beide Teams haben jetzt nur wenig Zeit zur Erholung. Die Flensburger müssen schon am Sonnabend (18.30 Uhr) bei der TSV Hannover-Burgdorf antreten, Kiel empfängt am Sonntag (14 Uhr) den Bergischen HC.

SG Flensburg-Handewitt - TSV GWD Minden 36:23 (20:12) Tore Flensburg: Jakobsen 9, Golla 6, Gottfridsson 5, Semper 3, Kjaer Moller 3, Asensio Cambra 2, Larsen 2, Hald Jensen 2, Sogard 2, Lindskog 1, Rod 1

Tore Minden: Staar 4, Pieczkowski 4, Korte 3, Urban 3, Asensio Cambra 2, Holpert 2, Vignjevic 2, Bitsch 2, Richtzenhain 1

Zuschauer: 5.044

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.09.2022 | 22:40 Uhr

