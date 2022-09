Stand: 08.09.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Aktion Bäckereien "Licht aus"

Auch in Südholstein bleiben am Donnerstag in vielen Bäckereien die Lichter aus. Unter dem Motto "Uns geht das Licht aus - Heute das Licht und morgen der Ofen?" wollen die Bäckereibetriebe auf ihre schwierige Lage durch die steigenden Energiepreise aufmerksam machen, so die Bäckerinnung Nord mit Sitz in Rellingen im Kreis Pinneberg. Laut dem Vorsitzenden Jan Loleit müssten die Betriebe damit rechnen, dass die Energiekosten zum Teil um das Siebenfache steigen. Die Bäckerinnung fordert deshalb Unterstützung von der Politik. Schon jetzt drohe vielen Betrieben die Insolvenz. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Unesco-Auszeichnung für Schulen aus Norderstedt

Auszeichnungen für zwei Schulen aus Norderstedt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Die Unesco nimmt die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark und das Lise-Meitner-Gymnasium in ihr internationales Netzwerk an Projektschulen auf, die sich neben nachhaltiger Entwicklung auch für Frieden und Weltoffenheit einsetzen. Die Gemeinschaftsschule habe das Thema Klimaschutz durch viele Projekte in den Alltag integriert, heißt es. Das Lise-Meitner-Gymnasium zeichne sich unter anderem durch den schuleigenen Bioladen aus. Morgen sollen die Schulen die Auszeichnung erhalten. In Deutschland gibt es 300 solcher Projektschulen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Serie von Kelleraufbrüchen in Elmshorn

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) geht die Polizei einer Serie von Kelleraufbrüchen nach. Mehr als 50 Anzeigen sind in der zweiten Augusthälfte bei der Kripo eingegangen. Mittlerweile konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden, die teilweise auch schon gestanden haben, so ein Polizeisprecher. Jetzt sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Bei Durchsuchungen wurden unter anderem Fahrräder, Elektrowerkzeuge und Schmuck sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 07.09.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 223, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 188,3 und der Kreis Segeberg 232,5. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 215,8. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

