Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadtwerke Kiel zu Abschlägen

Hohe Strom- und Gaspreise machen vielen Menschen im Land zu schaffen. Wie stark diese im kommenden Jahr steigen, erfahren Verbraucher in vielen Fällen erst im Dezember. Im Oktober verdreifachen die Stadtwerke Kiel den Gaspreis im Vergleich zu vor einem Jahr. Der Strompreis steigt dann im November um etwa die Hälfte an. Entsprechend steigen auch die Abschläge. Diese müssen Kunden zunächst zahlen, selbst wenn sie Energie sparen, denn die Jahresabrechnung kommt erst später. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 09:00 Uhr

Aktion der Bäckereien: "Uns geht das Licht aus"

In vielen Bäckereien in Schleswig-Holstein sind am Donnerstagmorgen die Lichter ausgeblieben. Mit der Aktion will das Bäckerhandwerk auf seine schwierige wirtschaftliche Lage wegen der Energiekrise aufmerksam machen. Unter anderem beteiligen sich die Filialen des Passader Backhauses in Passade und Preetz (beides Kreis Plön) und der Bio-Bäckerei Brotgarten in Kiel an der Aktion. Das Bäckerhandwerk in Schleswig-Holstein hofft auf Hilfen aus der Politik. Wie die aussehen könnten, ist allerdings noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Azubis dringend gesucht

Einen Monat nach dem Start des neuen Ausbildungsjahres sind in der Region Kiel noch mehr als 450 Lehrstellen frei. Laut Statistik der Agentur für Arbeit sind das rund 27 Prozent der ausgeschriebenen Stellen. Besonders die Lebensmittelbranche sucht nach Nachwuchskräften. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten meldet, werden unter anderem junge Menschen gesucht, die eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik machen wollen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Große Pflanzaktion in Kiel

In Kiel entstehen am Donnerstag in vielen Stadtteilen neue Blühwiesen. Am Steenbeker Weg in Suchsdorf, in der Hohmannstraße in der Wik, am Professor-Peters-Platz am Schreventeich und auf einem ehemaligen Spielplatz in Russee. Überall dort pflanzen Mitarbeiter des Grünflächenamtes Wildkräuter, Blumen und Gräser an. Hintergrund der Aktion ist der sogenannte "Aktionsplan Bienenschutz", der jetzt in Kiel umgesetzt wird. Insgesamt sieht der Plan vor, dass 18 Blühwiesen im Stadtgebiet entstehen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) pflanzt am Dorfteich in Suchsdorf einen Baum. Er will so bereits jetzt auf die Aktion "Einheitsbuddeln" aufmerksam machen, die wieder am 3. Oktober durchgeführt wird. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnt in Leipzig

Der THW Kiel hat auch am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga einen Sieg gefeiert.Die "Zebras" setzten sich am Mittwoch beim SC DHfK Leipzig 32:22 (14:13) durch. Bester Werfer der Kieler war Niclas Ekberg mit sechs Toren. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 200,6 (Stand 07.09.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 220,2. In Neumünster liegt die Inzidenz bei 280,5. In Plön liegt der Wert bei 205,9. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 215,8. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 08:30 Uhr

