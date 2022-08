Stand: 20.08.2022 10:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brand in ehemaligem Kindergarten in Tarp

In Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am frühen Morgen ein Feuer in einem ehemaligen Kindergarten ausgebrochen. Etwa 80 bis 90 Kräfte waren stundenlang im Einsatz. Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass die Flammen auf das Schulzentrum übergreifen. Jan Hennings, Amtswehrführer vom Amt Oeversee, sagte NDR Schleswig-Holstein, dass das weitgehend verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Kindergarten stand schon länger leer und wurde nur als Lagerraum benutzt. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 10:00 Uhr

Frachter mit Maschinenschaden im NOK: Nordkammer in Brunsbüttel kurzfristig nicht passierbar

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fällt die Nordkammer der großen Schleuse vom Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bis Montag aus. Ein Frachter hatte heute früh bei der Einfahrt laut zuständigem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt einen Maschinenschaden und den Anker geworfen. Unklar ist, ob dabei möglicherweise die Schienen für die Schleusentore beschädigt wurden. Das müssen nun Taucher prüfen. Der Frachter wurde in den Binnenhafen geschleppt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 10:00 Uhr

Heizöl ist teurer geworden

Die hohen Energiepreise betreffen auch das Heizöl. Die Preise sind mit Beginn der Krieges in der Ukraine stark gestiegen. Heizöl sei aber nicht knapp, so der Bundesverband Mittelständischer Mineralölunternehmen. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holsten rät, zu sparen. Die Temperatur von 24 auf 20 Grad herunterzuregeln ergebe schon eine Heizkostenersparnis von 24 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 08:00 Uhr

Heimatbund will Plattdeutsch als Ziel festschreiben

Damit Plattdeutsch nicht ausstirbt, will der Schleswig-Holsteinische Heimatbund die Wiederbelebung der plattdeutschen Sprache als Ziel in seinen Statuten festschreiben. Das ist eines der Themen auf der Jahreshauptversammlung, die heute in diesen Minuten in Wilster bei Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt. Dort wählt der Heimatbund auch einen neuen Vizepräsidenten. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 10:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt verabschiedet zwei Handballer

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Freitagabend zwei seiner größten Handballer verabschiedet. Im Rahmen eines Legendenspiels spielten Lasse Svan und Holger Glandorf gegeneinander und ließen sich von den Fans feiern. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 08:00 Uhr

Wetter: Erst wechselhaft, dann freundlicher

Heute ist es in Schleswig-Holstein zunächst wechselhaft. Neben trockenen und sonnigen Abschnitten sind vereinzelt Regenschauer möglich. Ab dem Nachmittag wird es freundlicher. An der See weht ein frischer und stark böiger West- bis Nordwestwind. Höchstwerte: 22 Grad in List auf Sylt bis 25 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2022 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2022 | 10:00 Uhr