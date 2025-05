Stand: 08.05.2025 11:32 Uhr Singapur beauftragt weitere U-Boote bei Kieler Werft

Singapur hat beim Kieler U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) weitere Neubauten in Auftrag gegeben. Es sei ein Vertrag zum Bau zwei weiterer U-Boote des Typs 218SG unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Der südostasiatische Stadtstaat hatte bereits in der Vergangenheit vier U-Boote in Kiel bauen lassen. Diese vier Boote der Invincible-Klasse sind 70 Meter lang und gehören zu den größten U-Booten, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gebaut wurden. Die Werft ist nach eigenen Angaben bis Anfang der 2040er Jahre ausgelastet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Schiffbau