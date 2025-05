Stand: 08.05.2025 13:05 Uhr Erste ADAC-Radservicestation am Ochsenweg eröffnet

In Harrislee hat der ADAC am Donnerstag (8.5.) zusammen mit der Gemeinde und dem Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V. die erste Radservicestation am Ochsenweg vorgestellt. Insgesamt sind acht weitere in Idstedt (beide Kreis Schleswig-Flensburg), Bokel, Nindorf, Padenstedt (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde), Wiemersdorf (Kreis Segeberg), Lägerdorf (Kreis Steinburg), Hemdingen und Heist (beide Kreis Pinneberg) bis zum Sommer geplant.

"Das ist eine Säule, die sehr auffällig im ADAC-Gelb zu sehen ist", erklärte ADAC-Sprecher Rainer Pregla. Wer etwa einen Platten oder ein Problem mit der Kette oder Bremse hat, könne an der Station Werkzeug nutzen. Auch eine Luftpumpe gäbe es. "Wir wollen die touristischen Aktivitäten in diesem Bereich auf dem Ochsenweg unterstützen", sagte Pregla. Auch auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) sollen die Stationen aufgebaut werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Straßenverkehr Kreis Schleswig-Flensburg