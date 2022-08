Stand: 16.08.2022 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Pilotprojekt: Abwasser soll Corona-Inzidenzen nachweisen

Das Klärwerk von Cismar bei Grömitz (Kreis Ostholstein) ist Teil eines EU-geförderten Pilotprojekts. In 20 deutschen Klärwerken wird getestet, wie zuverlässig das Abwasser Auskunft über Corona-Inzidenzen geben könnte. Der Vorteil gegenüber der Meldeketten der Bundesämter: Eine ansteigende Inzidenzlage könne viel schneller erkannt werden, so eine Sprecherin des zuständigen Zweckverbands. Im kommenden Frühjahr will die Politik dann entscheiden, ob ein dauerhaftes Corona-Monitoring über die Klärwerke bundesweit eingeführt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 05:00 Uhr

A1 Richtung Lübeck: Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Laut Rettungsleitstelle Süd war gegen kurz nach 4 Uhr morgens ein Auto vermutlich durch Aquaplaning ins Schleudern geraten und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Anschließend stieß ein Sprinter mit dem Wagen zusammen. Eine Person wurde verletzt. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn für kurze Zeit voll gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 06:30 Uhr

Debatte in Schleswig-Holstein um Entlastungen wegen Gasumlage

Der Sozialverband Schleswig-Holstein fürchtet, dass die Mehrkosten durch die Gasumlage vor allem für diejenigen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, zu einem großen Problem werden könnte. Der Verband will, dass Land und Bund sich dafür einsetzen, dass gerade sie entlastet werden. Auch die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein fordert, dass die Bundesregierung ein drittes Entlastungspaket auf den Weg bringt. Für einen durchschnittlichen vierköpfigen Haushalt ergibt sich eine Zusatzbelastung von rund 480 Euro im Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 389,3

Am Montag haben die Gesundheitsämter 3.542 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand 15.8.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Schleswig-Flensburg mit 496,1. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 961.004. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 911.900 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sieben neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.781. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 06:00 Uhr

Plakataktion gegen Online-Verbreitung von Kindesmissbrauch

Mit Plakaten macht die Landespolizei zurzeit darauf aufmerksam, welche rechtlichen Konsequenzen es hat, Material zu teilen, das Kindesmissbrauch zeigt. Mehr als ein Drittel aller Tatverdächtigen, die kinderpornografische Inhalte verbreiten, erwerben oder besitzen, sind laut der Landespolizei Jugendliche. Die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen ist demnach innerhalb von zehn Jahren von neun auf 214 Tatverdächtige pro Jahr geradezu explodiert. Die Plakate machen auch die rechtlichen Konsequenzen klar: Das Material auf dem Handy zu haben, es zu erwerben oder weiterzuleiten, ist verboten - es droht mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken, Gewitter möglich

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Morgen kann es vor allem zwischen Nordfriesland und Ostholstein regnen und gewittern, am Nachmittag sind auch südlich des Nord-Ostsee-Kanals vereinzelt Regenschauer oder Gewitter möglich. Zum Abend hin bleibt es meist trocken und freundlich, dabei schwül bei Höchstwerten um 25 Grad auf Sylt und bis zu 30 Grad in Lauenburg an der Elbe. Der Wind weht schwach bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, am Abend umlaufender Wind.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2022 | 06:30 Uhr