Stand: 14.08.2022 10:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tierheime in SH sind voll

Der Online-Handel mit Hunden belastet zunehmend die Tierheime. Als ein Problem gilt die zum Teil illegale Einfuhr aus Osteuropa. Die Hundezwinger sind voll, teilweise mit aggressiven Tieren, die nur qualifizierte Halter übernehmen dürfen, heißt es übereinstimmend aus Flensburg, Kiel und Lübeck. Auch die Belegung mit Katzen, Klein- und Wildtieren ist den Angaben zufolge an der Grenze, so dass neue Tiere oft nicht mehr aufgenommen werden können. Mit 170 Katzen ist in Lübeck ein Höchststand erreicht. Und auch die 40 zum Teil trächtigen Kaninchen aus schlechter Haltung in Kiel sind eine hohe Zahl. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2022 12:00 Uhr

Brand in Mehrfamilienhaus gelöscht

In der Nacht zum Sonntag hat in der Pickertstraße im Kieler Stadtteil Gaarden ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer sei in einem Ladengeschäft im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Feuerwehr Kiel am Sonntag mit. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren demnach bei den rund eineinhalbstündigen Löscharbeiten im Einsatz. Verletzt wurde demnach niemand. Zur Höhe des entstandenen finanziellen Schadens wollte die Feuerwehr keine Angabe machen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2022 11:00 Uhr

Holstein Kiel glänzt mit effektivem Sturm

Ausgelassen haben die Spieler von Holstein Kiel mit ihren Fans den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Mit dem 3:0 gegen Eintracht Braunschweig legten die Norddeutschen am Sonnabend einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit hin. Keines der ersten vier Saisonspiele im Ligabetrieb wurde verloren. Auf zwei Unentschieden folgten zwei Siege und der Sprung in die obere Tabellenhälfte. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2022 10:00 Uhr

Kirchensanierung auf Eiderstedt wird mindestens fünf Millionen Euro teurer

Die Sanierung von 16 Kirchen auf der Halbinsel Eiderstedt in Nordfriesland wird wohl viel teurer als geplant. Knapp 20 Millionen Euro waren veranschlagt, als die Arbeiten im Februar begannen. In Anbetracht der steigenden Kosten in der Baubranche ist inzwischen klar: Es werden mindestens weitere fünf Millionen Euro für die Eiderstedter Kirchen gebraucht. Damit die Sanierung aller 16 Kirchen bis 2028 abgeschlossen werden kann, will sich die Kirche für neue Zuschüsse an Bund und Land wenden sowie mehr Spenden eintreiben. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2022 10:00 Uhr

Feuerwehrleute löschen Brand in Scheune in Süderholm

In Süderholm im Kreis Dithmarschen waren Feuerwehrleute am Sonntagvormittag damit beschäftigt, einen Scheunenbrand zu löschen. Wie ein Sprecher der Leitstelle sagte, gelang es den Einsatzkräften Tiere aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung durch das Feuer in der Bennewolder Straße wurden Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.| NDR Schleswig-Holstein 14.08.2022 10:00 Uhr

Feuerwehren proben Waldbrand-Einsatz im Segeberger Forst

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hat sich am Sonnabend auf einen möglichen Großbrand im schleswig-holsteinischen Wald vorbereitet. Mit insgesamt rund 1.000 Feuerwehrleuten, Kräften des Technischen Hilfswerks, der Bundeswehr und des Deutschen Roten Kreuzes übten sie, ihre Kräfte im Segeberger Forst zu koordinieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 19:30 Uhr

Rund 80 Menschen in der Ostsee in Kiel getauft

Mehr als 80 Menschen sind am Sonnabend in Kiel in der Ostsee getauft worden. Rund 1.000 Gäste hätten am Skagerrakufer das "Tauffest am kleinen Strand" gefeiert, teilte der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Altholstein mit. Vom Baby bis zum Erwachsenen - zwölf Pastorinnen und Pastoren waren für die Täuflinge zuständig. Alle Besucher des Festes hätten es sich auf Picknickdecken bequem gemacht und zusammen den Gottesdienst gefeiert, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2022 19:30 Uhr

Das Wetter: Sonne und einige Wolken

Heute gibt es einige Wolkenfelder, es scheint aber vielerorts lange die Sonne. Am Nachmittag gibt es in Dithmarschen ein leichte Schauerneigung, meist bleibt es jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad in Dahme und bei 32 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2022 08:00 Uhr

