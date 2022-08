Stand: 06.08.2022 11:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flughafen Lübeck zieht positive Bilanz nach Neustart

Seit dem Neustart vor zwei Jahren heben in Lübeck mittlerweile täglich Flugzeuge ab. Über 100.000 Passagiere seien in diesem Jahr bereits mit den Fliegern von Lübeck Air und Sundair geflogen, schätzt Flughafengeschäftsführer Jürgen Friedel. Anders als zum Beispiel am Airport in Hamburg herrscht in Lübeck laut Friedel kein Personalmangel. Auch müssten Fluggäste nicht zwei Stunden vor Abflug da sein - 45 Minuten würden ausreichen, so der Geschäftsführer. Vor zwei Jahren, am 17. August 2020, wurde der Flughafen neu eröffnet. Neben den bestehenden Linienverbindungen in den Süden Deutschlands, in die Schweiz und nach Österreich, gibt es seit diesem Jahr auch zahlreiche neue Destinationen wie zum Beispiel Ibiza. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 10:00 Uhr

VfB Lübeck startet mit Sieg in die neue Saison

Der VfB Lübeck hat nach dem Pokalsieg gegen Hansa Rostock auch in der Regionalliga einen gelungenen Saisonstart gefeiert. Mit der Leistung beim 3:0-Heimsieg gegen die Kickers aus Emden zeigte sich Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer sehr zufrieden: "Das war eine grün-weiße Party, genau so haben wir uns das alle erhofft." Die Mannschaft habe sich gut präsentiert und somit am Ende auch verdient gewonnen, so Pfeiffer. Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel verlor am Freitagabend gegen Delmenhorst mit 1:2. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2022 09:00 Uhr

Hoffnungsschimmer für unterfinanzierte Hochschule Flensburg

Nach Angaben der Einrichtung will sich der Finanzinvestor Lars Windhorst langfristig im Bereich der maritimen Studiengängeengagieren. Dies hat er am Freitag bei einem Besuch der Hochschule angekündigt. Der von Windhorst geleiteten Tennor Holding gehört die Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG). Deren Geschäftsführung hatte bereits mehrfach betont, die FSG könne bei einer Zusammenarbeit mit Hochschulen neue maritime Antriebe und Verfahren entwickeln. Auch die frühere Fachhochschule könnte profitieren: Derzeit sind aus finanziellen Gründen Studiengänge wie etwa Nautik personell nur notdürftig besetzt. Wie die Kooperation aussehen soll, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2022 08:00 Uhr

Durchsuchung in der Schlachterei in Flintbek

Nach den Vorwürfen gegen die Landschlachterei Horn in Flintbek (Kreis Rendburg-Eckernförde) hat die Polizei den Betrieb am Freitag durchsucht. Konkret ging es darum, Geschäftsunterlagen sicherzustellen. Das hat die Kieler Staatsanwaltschaft NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Die Staatsantwaltschaft ermittelt gegen die Schlachterei, weil es dort zu erheblichen Verstößen gegen das Tierschutzrecht gekommen sein soll. Aufnahmen von Tierschützern mit versteckten Kameras sollen das belegen. Laut Landwirtschaftsminister Werner Schwarz ist der Tierschutz in der Landschlachterei Flintbek in den letzten zwei Jahren viermal überprüft worden. Nun soll sich zeigen, ob die eigene Fachaufsicht - also die Aufsicht der Kontrolltätigkeit der Kreise - in Anbetracht des Vorfalls angepasst werden müsse. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2022 08:00 Uhr

Wetter: Zeitweise Regen, später Aufheiterungen mit Sonnenschein

Am Sonntag wird es neben wolkigen gelegentlich auch freundliche Abschnitte geben. Vor allem in der Nordhälfte sind vorübergehend sowie vereinzelt Regenschauer oder ein wenig Regen möglich. Im Süden des Landes ist etwas mehr Sonne zu erwarten und es wird vermutlich meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in Niebüll und 23 Grad in Lauenburg/Elbe. Der Wind weht zumeist schwach aus West bis Nord. In der Nacht zum Montag wird es leicht bewölkt sein, ganz im Norden wolkiger und in Nordfriesland sowie in Angeln sind einzelne Regenschauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 9 Grad. Nachts herrscht schwacher Wind aus West bis Nord. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2022 08:00 Uhr

