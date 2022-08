Stand: 02.08.2022 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Personalengpass im Standesamt in Kiel

In Kiel haben frisch gebackene Eltern aufgrund von Personalmangel in der Verwaltung aktuell Probleme, eine Geburtsurkunde zu bekommen. Diese wird unter anderem dazu benötigt, Kindergeld zu beantragen. Laut Stadt steht die Bearbeitung von 200 Geburtsurkunden aus. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kann es in Kiel derzeit sechs bis acht Wochen dauern, bis Eltern die Urkunde haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 06:00 Uhr

Protestaktion heute am Klinikum in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg

Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Die 500 Mitarbeiter wünschen sich eine Annäherung an den Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Denn im Vergleich zu Beschäftigten anderer Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen würden die in Bad Bramstedt deutlich weniger bekommen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 07:00 Uhr

Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket?

Die Rufe nach einer Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket werden lauter. Auch aus der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP kommt die Forderung nach einem solchen Angebot: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man brauche ein bundesweites, günstiges Nahverkehrsticket. Das niedersächsische Verkehrsministerium brachte zudem am Wochenende eine norddeutsche Lösung ins Spiel, sollte es kein deutschlandweites Modell geben. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wies diesen Vorstoß zurück. "Eine norddeutsche Lösung wird ohne den Bund im Boot nicht funktionieren", so Madsen, der den Dialog begrüßt: "Ich glaube, dass der Versuch mit dem Neun-Euro-Ticket gezeigt hat, dass wir an die Mobilität rangehen können. Das ist auch von allen gewünscht." | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 07:00 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum für St. Peter-Ording

Der Tourismus an der Nordseeküste freut sich derzeit über viele Besucherinnen und Besucher. Infolgedessen steigen die Immobilienpreise für Hotels und Ferienwohnungen, zum Beispiel in St. Peter-Ording. Viele Mitarbeitende in Hotels und Gastronomie können sich vor Ort keine Wohnung mehr leisten. Die Gemeinde hat das Problem erkannt und will nun selbst bezahlbaren Wohnraum schaffen. Man orientiere sich dabei am Sylter Modell, sagt Bürgermeister Jürgen Ritter (Allgemeine Wählergemeinschaft). Den konkreten Vorschlag möchte er im September der Gemeindevertretung vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 06:00 Uhr

