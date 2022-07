Stand: 31.07.2022 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Der ADAC warnt vor vollen Straßen im Norden

Auch am Sonntag müssen sich Autofahrer im Norden auf Stau und stockenden Verkehr einstellen. Seit dem Wochenende haben alle Bundesländer Ferien. Außerdem ist die A7 Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und Stellingen wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen, 5 Uhr, gesperrt. Vor allem im Bereich des Elbtunnels und auf der A21 wird es heute wieder voll werden. Wer über das Hamburger Stadtgebiet ausweichen muss, sollte Zeit einplanen. Noch eine Alternative ist die Elbfähre Wischhafen Richtung Glücksstadt, doch auch hier ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.Derweil ist Schlewig Holstein an vielen Küstenorten fast ausgebucht. je nach Region liegt die Auslastung laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein zwischen 70 und 90 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2022 10:00 Uhr

Ehepaar aus brennendem Haus in Breklum gerettet

Die Feuerwehr hat in der Nacht in Breklum (Kreis Nordfriesland) ein älteres Ehepaar aus einem brennenden Haus gerettet. Zuvor hatten Anwohner Flammen aus dem Reetdach gemeldet. Etwa 50 Rettungskräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Dachstuhlbrand gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2022 09:00 Uhr

Heute "Tag der Seenotretter" in Schleswig-Holstein

Zum ersten Mal seit zwei Jahren laden Rettungsstationen heute wieder zum "Tag der Seenotretter" ein. Viele Stationen im Land nehmen am Aktionstag teil. Den Aktionstag hat die DGzRS bereits vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen. Er findet traditionell immer am letzten Sonntag im Juli statt. Finanziert wird die Seenotrettung ausschließlich durch Spenden. Weitere Informationen zum "Tag der Seenotretter" gibt es auf der Webseite der Organisation. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2022 08:00 Uhr

Pokal-Coup: Regionalligist VfB Lübeck wirft Hansa Rostock raus

In der ersten Runde des DFB Pokals hatte der VfB Lübeck am Sonnabend Hansa Rostock zu Gast. Der Regionalligist warf die Rostocker mit 1:0 aus dem Pokal. VfB-Mittelfeldspieler Tarik Gözüsirin erzielte das umjubelte Siegtor in der 78. Minute mit sattem Schuss aus 16 Metern. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2022 08:00 Uhr

