Rotspon-Regatta: Sütterlin-Waack tritt gegen Lübecks Bürgermeister an

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie findet heute Mittag erstmals wieder die Rotspon-Regatta im Rahmen der Travemünder Woche statt. Schleswig-Holsteins Innen- und Sportministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wird dabei gegen Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) antreten. Gesegelt wird nach Angaben der Travemünder Woche mit den historischen Jachten "Trivia" und "Cintra" auf der Trave. Sütterlin-Waack will an den Erfolg ihrer Kabinettskollegin Monika Heinold (Grüne) anknüpfen, die Lindenau 2019 souverän besiegt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 12:00 Uhr

A21 bei Bad Segeberg am Donnerstagvormittag gesperrt

Für den Umbau einer Baustelle wird die A21 zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Segeberg-Süd in Richtung Norden am Donnerstagvormittag für etwa zwei Stunden gesperrt. Wann genau dies beginnen wird, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft des Bundes. Für die Dauer der Sperrung gibt es eine Umleitung über Neversdorf, Leezen und die B432. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 12:00 Uhr

Taschendiebstähle nehmen zu

Die Taschendiebstähle in Schleswig Holstein haben in den vergangen Jahren weiter zugenommen. Betroffen sind laut Polizei vor allem ältere Menschen. Die Beamten vermuten organisierte Banden. Denn immer wieder werden in Supermärkten Handtaschen und Geldbörsen gestohlen. Oft werde es den Tätern zu leicht gemacht, weil Beutel und Taschen unbeobachtet am Einkaufswagen gelassen werden, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Im vergangenen Jahr gab es im Vergleich fast 430 Taschendiebstähle mehr als noch 2020. Vor allem in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Segeberg und Stormarn sowie in Kiel sind die Zahlen stark nach oben gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 07:00 Uhr

Lufthansa-Streik: 18 Flüge fallen in Hamburg heute aus

Ver.di hat die 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals von Lufthansa für heute zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand begann heute früh um 3.45 Uhr, er soll morgen um 6 Uhr enden. Die Beschäftigten des Bodenpersonals sind zuständig für Passagier-, Gepäck- und Frachtabfertigung, für die Wartung der Flugzeuge und auch dafür, die Maschinen in die entsprechenden Positionen zu schieben. Am Airport in Hamburg-Fuhlsbüttel werden zwar auch Teile dieser Arbeiten von Fremdfirmen erledigt, aber der bundesweite ganztägige Ausstand wirkt sich auch in der Hansestadt auf den Flugplan aus. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 07:00 Uhr

Skandal um Pflegehaus "Alte Schule" in Lunden - Kreis stellt Strafanzeige

Der Kreis Dithmarschen hat Strafanzeige gegen den Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Pflegeheimes "Alte Schule" in Lunden gestellt. Die Betreibergesellschaft ist in finanziellen Schwierigkeiten, der Geschäftsführer seit dem Wochenende verschwunden. Die Heimaufsicht organisiert derzeit für die 37 Bewohner neue Heimplätze. Laut der Leiterin der Abteilung Soziales beim Kreis Dithmarschen, Renate Agnes Dümchen, kann bereits die Hälfte der Bewohner in anderen Einrichtungen im Kreis untergebracht werden. Das Pflegeheim soll zum 30. September geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 515,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich weiterhin rückläufig. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle am Dienstag bei 515,4. Vor genau einer Woche hatte die Inzidenz noch 614,2 betragen. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Binnen eines Tages sind erneut sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Lübeck hat nun die höchste Sieben-Tage-Inzidenz - sie erreichte am Dienstag 729,6. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 06:00 Uhr

A1 Richtung Norden bei Lübeck: Behinderungen am Mittwoch

Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf der A1 Richtung Norden auf Behinderungen einstellen Zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck werden zwischen 8 Uhr und etwa 16 Uhr beide Überholfahrstreifen und Teile des Hauptfahrstreifens gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund für die Tagesbaustelle ist danach die dringend erforderliche Beseitigung eines Fahrbahnschadens. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Es ist kühler

Heute gibt es neben einigen Wolken, auch Sonnenschein. Vereinzelt kommen Schauer herunter. Mit Höchstwerten von 17 bis 20 Grad ist es vergleichsweise kühl. An der See gibt es frischen bis starken Nordwestwind mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 06:00 Uhr

