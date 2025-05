Stand: 08.05.2025 09:51 Uhr Frau fährt in Schlangenlinien über B503 in Kiel

Polizeibeamte haben am Mittwochabend in Kiel ein Auto kontrolliert, das in Schlangenlinien auf der B503 in Richtung Surendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) unterwegs war und parkende Autos sowie Leitplanken streifte. Der Verdacht der Beamten: Alkohol am Steuer.

Es stellte sich allerdings heraus, dass nicht Alkohol das Problem war. Stattdessen hatte die 49-Jährige Schmerzmittel wegen eines frisch gestochenen Tattoos zu sich genommen. Diese machten sie offenbar so benommen, dass sie nicht mehr vernünftig fahren konnte. Nach Angaben der Polizei wurde sie ins Krankenhaus gebracht, noch auf dem Weg dahin sei sie eingeschlafen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel