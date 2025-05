Stand: 08.05.2025 15:55 Uhr Parteiausschlussverfahren der AfD gegen Mario Reschke

Die AfD in Schleswig-Holstein führt ein Parteiausschlussverfahren gegen Mario Reschke. Das bestätigte der Landesvorsitzende Kurt Kleinschmidt gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Mario Reschke ist Kreisvorsitzender der Partei in Dithmarschen und Fraktionsvorsitzender der AfD im Dithmarscher Kreistag. Er betreibt einen Gasthof in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen), in dem es am 29. März ein Konzert gegeben hat, das der rechten Szene zuzuordnen ist.

Die AfD wirft ihrem Mitglied nun vor, dass er "das rechtsradikale Konzert ermöglicht hat und absehbar war, dass es dort zu rechtsradikalen Äußerungen kommen würde", so Gereon Ballmann aus dem AfD-Landesvorstand. In vier bis sechs Wochen soll der Fall laut AfD vor dem Landesschiedsgericht mit Zeugenaussagen verhandelt werden. Mario Reschke darf sein Mandat im Dithmarscher Kreistag nach Angaben des Kreises dennoch weiterhin ausüben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen AfD