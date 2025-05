Stand: 08.05.2025 10:55 Uhr Mehr Krankmeldungen wegen Alkoholproblemen in SH

In Schleswig-Holstein sind die Fehltage aufgrund von Alkoholproblemen im vergangenen Jahr weiter deutlich angestiegen. Nach einer aktuellen Auswertung der AOK NordWest entgingen der Wirtschaft dadurch im Norden insgesamt mehr als 46.600 Arbeitstage allein bei AOK-Mitgliedern. Das seien 4,4 Prozent mehr als noch im Jahr 2023, hieß es. Im Vergleich zum Jahr 2020 liege das Plus sogar bei fast 36 Prozent. In Schleswig-Holstein wurde im vergangenen Jahr bei etwa 25.000 AOK-Versicherten ein Alkoholproblem diagnostiziert, knapp drei Viertel der Betroffenen sind Männer.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Sucht