Logistik-Fachkräfte gesucht

Speditionskaufleute, Lageristinnen und Lageristen oder Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer - die Speditionsfirmen in Schleswig-Holstein suchen in mehreren Bereichen dringend neue Mitarbeitende. Die Speditionen im Land bezahlen laut Unternehmensverband Logistik zwar schon über Tarif, trotzdem erscheint vielen Menschen der Beruf zu unattraktiv. Der Verband hat zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz jetzt ein Projekt angeschoben, um Geflüchtete als Arbeitskräfte zu gewinnen. Außerdem sollen zusammen mit der Arbeitsagentur auch Arbeitskräfte ohne Ausbildung für die Logistik begeistert werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:00 Uhr

Nachfrage nach Brennholz und Öfen steigt

Für Brennholz gibt es in Schleswig-Holstein derzeit Wartezeiten von teilweise mehreren Monaten. Außerdem haben sich die Preise nach Händler-Angaben innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt. Das liegt zum einen am knappen Angebot, aber auch an der steigenden Nachfrage. Nach Aussage zahlreicher Holzhändlerinnen und -händler kaufen sich wegen der steigenden Gaspreise inzwischen immer mehr Menschen einen Ofen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:30 Uhr

Dieselpreis zu Ferienbeginn gesunken

Der Dieselpreis in Schleswig-Holstein liegt zum Teil wieder unter zwei Euro. Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) sind die Spritpreise zum Ferienanfang gesunken. Grund ist nach Ansicht von Wirtschaftsgelehrten und Tankstellenketten vor allem der gesunkene Rohölpreis. Der ADAC empfiehlt zum Sparen möglichst abends zu tanken und den Preis mit Hilfe von Apps zu vergleichen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:00 Uhr

Polizeisuche in unterirdischer Militäranlage

In einem Waldgebiet in Mönkeberg (Kreis Plön) läuft seit gestern Abend eine Suchaktion beim alten Ölbunker. Zwei Jugendliche meldeten der Polizei laut Leitstelle, dass sie einen Hilferuf aus einem Erdloch gehört hätten. Das Erdloch ist demnach rund zehn Meter tief und Teil einer alten Militäranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort gab es damals zwölf unterirdische Öltanks, die miteinander verbunden waren. Zum Teil sind die Verbindungswege und Leitungen eingestürzt und verfallen. Gefunden wurde bislang niemand - laut Polizei wird aber weitergesucht. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:00 Uhr

Diabetes-Treff in Bad Segeberg

Rund 300 Jugendliche und junge Erwachsene mit Diabetes Typ 1 treffen sich von heute an in Bad Segeberg. Beim sogenannten "Camp D" soll es neben dem Erfahrungsaustausch auch darum gehen, dass sich die 16- bis 25-Jährigen in verschiedenen Workshops bei Expertinnen und Experten über wichtige Themen informieren können. Es geht zum Beispiel um Reisen mit der Autoimmunerkrankung oder was man beim Sport beachten muss. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 961,3 (Vortag: 1.000,5). Neu gemeldet wurden 6.665 Fälle (Stand: 6.7.). In den Krankenhäusern im Land werden zurzeit 482 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 32 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 13 von ihnen müssen beatmet werden. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.519,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 869.247. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.621 (+2). | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:00 Uhr

Wetter: Erst Regen, später freundlicher

Der Tag startet wolkig bis stark bewölkt, Regenschauer und einzelne Gewitter ziehen über das Land. Später lässt der Regen von Nordfriesland und Angeln her nach. Am Nachmittag lockert es es fast überall auf und die Sonne scheint. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Hörnum auf Sylt bis 21 Grad in Heiligenhafen. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, an der See starker bis stürmischer West- bis Nordwestwind, an der Nordsee sind später Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:00 Uhr

