Stand: 05.07.2022 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

6.000 offene Stellen: Handwerk sucht händeringend Personal

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Arbeitsagentur rund 6.000 Stellen im Handwerk unbesetzt. Vor allem in Maurer- und Elektrobetrieben sowie im Bereich Heizung und Sanitär herrscht Fachkräftemangel. Auch Corona spielt mit rein: Laut den Handwerkskammern Lübeck und Flensburg sinken seit Pandemie-Beginn die Ausbildungszahlen. Außerdem machen immer mehr junge Menschen Abitur und entscheiden sich zu studieren. Um Beschäftigte anzuwerben, setzen einige Betriebe inzwischen auf soziale Medien oder sprechen zum Beispiel gezielt Studienabbrecher an. Andere locken mit neuen Anreizen wie kürzeren oder flexibleren Arbeitszeiten. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 06:00 Uhr

Kritik an Umsetzung der Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein

Der Grundstückseigentümerverband Haus und Grund kritisiert die Umsetzung der Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein. Eigentümer müssen bestimmte Daten selbst herausfinden und an das Finanzamt melden, das diese dann überprüft. Das sei sehr bürokratisch und umständlich, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Blažek. Er sprach von einem "Schildbürgerstreich". Er lobte die Umsetzung in Hessen: "Da bekommt der Eigentümer alle Angaben vom Finanzamt, überprüft sie und dann ist das Thema erledigt." Alle Eigentümer von Grundstücken, Häusern, Wohnungen sowie land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Schleswig-Holstein müssen eine sogenannte Grundsteuererklärung verpflichtend bis zum 31. Oktober abgeben. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 06:00 Uhr

Zugausfälle bei Deutscher Bahn, Nordbahn und AKN

Bei der Deutschen Bahn, der Nordbahn und auch der AKN fallen zurzeit immer wieder Züge aus. Die AKN nennt dazu zwei Gründe: Zum einen sind viele Mitarbeiter an Corona erkrankt, zum anderen fehlen generell Lokführer. "Es ist mit Zugausfällen zu rechnen und wir haben gerade gehört, dass es durch die Krankmeldungen auch in den nächsten Tagen nochmal dazu kommen kann", sagt Maren Brandt, zuständig für das Marketing bei der AKN. Es komme aber nicht dazu, dass ganze Strecken lahmgelegt sind, sondern zu Ausfällen einzelner Züge. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 06:00 Uhr

Urteil im Prozess um Mordversuch in Kiel erwartet

Vor dem Kieler Landgericht soll heute das Urteil gegen einen 37-Jährigen fallen, der versucht haben soll, seine Ex-Partnerin umzubringen. Dem Mann wird vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin im vergangenen Dezember in Norderstedt (Kreis Segeberg) niedergestochen zu haben. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung stellte keinen Antrag zur Höhe der Strafe, will aber eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 06:30 Uhr

Stadtwerke in SH befürchten weiter steigende Gaspreise

Vielen Stadtwerke im Land rechnen mit weiter steigenden Preisen, beispielsweise die Stadtwerke SH. Geschäftsführer Wolfgang Schoofs spricht von bisherigen Preissteigerungen von mehr als 245 Prozent. Schon jetzt könnten einige Kunden ihre Gasrechnung nicht mehr bezahlen. Sollten die Gasimporte erheblich einbrechen, könnte das nach Angaben der Stadtwerke Kiel auch ernsthafte Folgen für die Versorger haben. "Es besteht das Risiko, dass einzelne Stadtwerke diese extrem teuren Zukäufe nicht mehr stemmen können" sagt ein Unternehmenssprecher. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 17:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 1.048,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.048,1(Vortag: 1.078,5). Das ist der höchste Wert aller Bundesländer, bundesweit liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 687,7 (Stand: 5.7.). Neu gemeldet wurden in Schleswig-Holstein 8.011 Fälle (Stand: 4.7.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.817,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 856.024. Nach einer Schätzung des RKI gelten etwa 755.900 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.616 (+/-0). | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 06:30 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix bei 18 bis 22 Grad

Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und teils dichtere Wolken ab, einzelne Schauer sind möglich. Die Temperaturen erreichen 18 Grad auf Sylt und bis zu 22 Grad im Hamburger Raum. Vor allem an den Küsten ist es windig mit Böen bis zu 55 Kilometern pro Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2022 | 06:00 Uhr