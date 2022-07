Stand: 04.07.2022 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nahverkehr in SH: Mehr als 400 Gemeinden abends abgehängt

Viele Gemeinden in Schleswig-Holstein sind nur schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Wie eine Datenanalyse von NDR Schleswig-Holstein ergeben hat, ist die Versorgung vor allem in den Abendstunden dünn: Etwa 420 von den rund 1.100 Kommunen im Land werden nach 20 Uhr nicht mehr angefahren. Davon betroffen sind circa 230.000 Menschen. Die Leben nicht nur in Kleinstgemeinden: Mehr als 50 dieser Gemeinden haben mehr als 1.000 Einwohner. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:00 Uhr

Tour-de-France-Tross rollt durch Schleswig-Holstein

In der vergangenen Nacht ist das Feld der Tour de France durch Schleswig-Holstein gefahren. Allerdings waren die Fahrräder und das Equipment in Lkw verpackt. In den Konvoi reihten sich unter anderem auch Busse der Rennställe, Fernsehübertragungswagen und Cateringfahrzeuge ein. Das Peleton war auf seinem 900 Kilometer langen Weg vom Zielort der dritten Tour-Etappe im dänischen Sonderburg zum Start des vierten Teilabschnitts in Dünkirchen (Frankreich). Begleitet wurden die Fahrzeuge nach NDR Schleswig-Holstein Informationen auch von der französischen Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 19:30 Uhr

Dachstuhlbrand in Malente

In Malente im Kreis Ostholstein ist am frühen Morgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sie von den Nachbarn alarmierten, die auch das im Haus lebende Ehepaar weckten. Fast 70 Rettungskräfte sind noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die genaue Brandursache ist noch nicht klar, verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:00 Uhr

B404 bei Schwarzenbek voll gesperrt

Seit Sonntagabend ist die B404 bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) voll gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten an der B 209, die an die B404 anschließt. Autofahrer aus Richtung Kiel werden an der Anschlussstelle Schwarzenbek auf die A24 bis Talkau geleitet, dann geht’s weiter über die B207 nach Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 06:00 Uhr

Wehrbrücke bei Geesthacht: Fußgänger müsse

Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilte, steht für die Wehrbrücke bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) die nächste Bauphase an. Darum können sie nun auch keine Pkw mehr passieren. Seit Mitte April ist die Brücke bereits für Lkw voll gesperrt. Als Umleitung empfiehlt die der Landesbetrieb die Route über die Hamburger Elbbrücken. Fahrgäste des VHH müssen vor der Brücke aussteigen und die restlichen eineinhalb Kilometer zu Fuß gehen. Das Ende der Maßnahmen sind am 24. August geplant. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:00 Uhr

Protest gegen Kreuzfahrtbranche im Kieler Hafen

Im Kieler Hafen hat es am Sonntagabend eine Protestaktion mit kleinen Booten gegen Kreuzfahrtschiffe gegeben. Die Demonstranten selbst sprechen von 50 Teilnehmern. Sie kritisieren unter anderem die ihrer Ansicht nach klimaschädlichen Kreuzfahrtriesen und die schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhne auf den Schiffen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2022 17:00 Uhr

Wetter: Regenschauer möglich

Der Tag startet in der Region Lauenburg noch heiter oder sonnig, von Nordfriesland her ziehen aber Wolken über das Land. Es sind auch meist schwache Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu weht mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus West bis Nordwest und auf Sylt (Kreis Nordfriesland) sind stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 06:00 Uhr

