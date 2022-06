Stand: 28.06.2022 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

CDU und Grüne unterschreiben heute Koalitionsvertrag

Die politischen Entscheidungen sind gefallen, nun folgt der feierliche Akt: Die führenden Vertreter von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein unterzeichnen heute in Kiel den gemeinsamen Koalitionsvertrag. Es ist das erste schwarz-grüne Bündnis im Land. Landesparteitage von CDU und Grünen hatten am Montagabend in Neumünster das Verhandlungsergebnis gebilligt. Damit kann Daniel Günther (CDU) am Mittwoch wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 06:00 Uhr

Stutthof-Prozess: Nebenkläger wird befragt

Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute den polnischen Überlebenden Marek Dunin-Wasowicz hören. Der 95-jährige Nebenkläger soll per Video dazu geschaltet werden. Angeklagte in dem Verfahren ist die 97 Jahre alte Irmgard F.. Von Juni 1943 bis April 1945 soll sie als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz bei 894,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 894,9 (Freitag, 24.6.: 907,4). Neu gemeldet wurden 6.940 Fälle (Stand: 27.6.). In sechs Kreisen und kreisfreien Städten liegt die Inzidenz nun über 1.000. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 821.771. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 741.600 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.597 (+3). | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:00 Uhr

Grünen-Parteitag: Delegierte stimmen für Koalitionsvertrag mit CDU

In der Stadthalle in Neumünster haben die Delegierten der Grünen am Montag mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit der CDU gestimmt. Nach einer mehr als drei Stunden langen Parteitagsdebatte stimmten 112 Delegierte ab. Es gab vier Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Damit kann die neue Schwarz-Grüne Landesregierung nach der Wahl des Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch ihre Arbeit aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 06:00 Uhr

CDU-Parteitag: Claus Ruhe Madsen und Werner Schwarz werden Minister

Auf einem Landesparteitag in Neumünster haben die rund 220 CDU-Abgeordneten am Montagabend für den Koalitionsvertrag gestimmt. Es gab drei Enthaltungen. Zuvor wurden die Namen der designierten CDU-Ministerinnen und -Minister der neuen Legislatur vorgestellt. Der bisherige Landesvorsitzende des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, soll künftig das Landwirtschaftsministerium leiten. Ebenfalls bestätigt: Der bisherige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wird neuer Wirtschaftsminister. Bildungsministerin Karin Prien und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bleiben in ihren Ämtern. Staatskanzleichef bleibt mit Dirk Schrödter ebenfalls ein Christdemokrat, der künftig Ministerrang hat. Das Ministerium für Justiz und Gesundheit soll Daniel Günther zufolge die Juristin Kerstin von der Decken übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 19:00 Uhr

Stau und Sperrung auf A23 nach Unfällen

Die A23 zwischen Elmshorn und Pinneberg Süd war gestern mehrere Stunden bis in den Abend hinein gesperrt. Laut Leitstelle ist am Nachmittag ein leerer Bus am Stau-Ende auf einen Lkw aufgefahren. Der Busfahrer wurde dabei leicht verletzt. Bis 20 Uhr dauerten die Räumungsarbeiten an. Die Sperrung sorgte für Staus, auch auf den Ausweichstrecken. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:00 Uhr

Wetter: Überwiegend freundlich und trocken

Heute Wechsel aus längerem Sonnenschein und durchziehenden Wolken. Dabei freundlich und verbreitet trocken, höchstens vereinzelt sowie vorübergehend mal Schauer möglich. Zum Abend hin sich auflösende Wolken und oft wieder sonnig. Höchstwerte: 20 Grad in List auf Sylt bis 26 Grad in Lauenburg/Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:00 Uhr

