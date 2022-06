Stand: 23.06.2022 06:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Koalitionsvertrag beinhaltet ehrgeizige Klimaschutzziele

CDU und Grüne streben ehrgeizige Klimaschutzziele für Schleswig-Holstein an. Das steht im künftigen Koalitionsvertrag, den Vertreter der beiden Parteien gestern vorläufig unterzeichnet haben. Das Land soll bis 2040 klimaneutral werden. Der Klimaschutz wird in die Verfassung aufgenommen und regenerative Energien werden ausgebaut. Am kommenden Montag stimmen Parteitage über den Koalitionsvertrag ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 06:00 Uhr

Mehr Ministerposten in der neuen Regierung

In der neuen Regierungskoalition soll künftig die Zahl der Minister steigen. Sechs Minister stellt die CDU, drei die Grünen. Die Bereiche Landwirtschaft und Umwelt werden wieder geteilt. Für die CDU sind Karin Prien für den Bereich Bildung und Sabine Sütterlin-Waack für Inneres gesetzt. Außerdem soll Dirk Schrödter Chef der Staatskanzlei bleiben - künftig mit dem Rang eines Ministers und nicht mehr als Staatssekretär. Wer für die CDU die Bereiche Landwirtschaft, Wirtschaft sowie Justiz und Gesundheit besetzt, möchte CDU-Landeschef Daniel Günther erst am Montag auf dem Parteitag mitteilen. Die Grünen bekleiden Finanzen, Umwelt und Soziales. Finanzministerin bleibt Monika Heinold. Der bisherige Staatssekretär Tobias Goldschmidt wird Klimaschutzminister und Aminata Touré wird Ministerin für Soziales und Integration. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 06:00 Uhr

"Sozialer Tag" in Schleswig-Holstein

Erneut machen Tausende Schüler heute beim "Sozialen Tag" mit. Das heißt: Sie schnuppern in Betriebe hinein, statt in der Schule zu büffeln. Den Lohn spenden sie nach Angaben der Organisation "Schüler helfen Leben" an gemeinnützige Projekte. Das Geld geht in diesem Jahr an Hilfsprojekte in der Ukraine und wird zum Beispiel für die psychologische Betreuung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen verwendet. In Schleswig-Holstein machen mehr als 160 Schulen beim "Sozialen Tag" mit. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 06:00 Uhr

Affenpocken nun auch in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es die ersten beiden nachgewiesenen Fälle von Affenpocken. Laut Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich dort ein Mann vermutlich auf einer Reise mit dem Virus infiziert. Auch im Kreis Pinneberg gibt es nach Angaben einer Kreissprecherin einen ersten Fall von Affenpocken. Die betroffene Person habe bisher einen milden Verlauf, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage Inzidenz steigt weiter und liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 799,0 (Stand Mittwoch). Die niedrigste Inzidenz meldet derzeit der Kreis Stormarn mit 504,5, den höchsten Wert hat Flensburg mit 1.035,2. Seit gestern wurden der Meldestelle 5.057 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Hospitalisierungsrate beträgt aktuell 4,29.| NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:00 Uhr

Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet 45.000 Euro

Eine falsche Bankmitarbeiterin hat in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg 45.000 Euro von einem Rentner erbeutet. In der vergangenen Woche waren nach Angaben der Polizei ähnliche Fälle in Bad Segeberg sowie im Kreis Pinneberg bekannt geworden. Der 86-Jährige hatte versucht, sich im Onlinebanking seiner Hausbank einzuloggen. Es erschien eine Fehlermeldung, später meldete sich eine angebliche Bankangestellte und gab dem Senioren mehrere Anweisungen. Es stellte sich heraus, dass drei Überweisungen über jeweils knapp 15.000 Euro getätigt wurden. Im Raum Flensburg gab es erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten. Sie brachten eine 74-Jährige dazu, 50.000 Euro zu übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 06:00 Uhr

Wetter: Temperaturen steigen auf fast 30 Grad

Heute wird es deutlich wärmer: Bis auf wenige Quellwolken zeigt sich überall die Sonne. Die Temperaturen steigen auf der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) auf 24 Grad und in Itzehoe (Kreis Steinburg) auf 29 Grad. Auf den nordfriesischen Inseln bleibt es kühler bei 20 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2022 | 06:00 Uhr