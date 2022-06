Stand: 19.06.2022 11:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fahrerflucht nach Unfall auf A1

Ein Auto hat auf der A1 bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) über den Standstreifen überholt und dadurch einen Unfall verursacht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verlor ein anderes Auto deswegen die Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Auf der ganzen Fahrbahn lagen Trümmerteile und die A1 war zwei Stunden gesperrt. Es gab mehrere leicht verletzte Personen. Der überholende Wagen, welcher den Unfall verursachte, ist flüchtig. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2022 12:00 Uhr

Unfall: Vollsperrung auf A7 bei Owschlag

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagvormittag für eine Vollsperrung auf der A7 bei Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, verunglückte am Sonntagmorgen ein Motorradfahrer. Näheres ist dazu bisher nicht bekannt. Wie lange die Autobahn zwischen Owschlag und der Raststätte Hüttener Berge in Richtung Süden gesperrt bleiben muss, kann die Polizei nicht absehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2022 11:00 Uhr

THW Kiel verpasst Champions-League-Finale

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den Einzug ins Champions-League-Endspiel verpasst. Die Schleswig-Holsteiner verloren ihr Vorschlussrunden-Duell beim Final Four in Köln gegen den FC Barcelona mit 30:34 (18:19). | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2022 09:00 Uhr

Kieler Woche offiziell eröffnet

Am Samstagabend haben Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Kieler Woche offiziell eröffnet. Das sogenannte Glasen der Eröffnungszeremonie - drei Doppelschläge und ein Einzelschlag einer Schiffsglocke - hatte Günther übernommen. Das Schiffhorn mit dem maritimen "Leinen los"-Signal "lang-kurz-kurz-lang" ließ der ehemalige schleswig-holsteinische Umweltminister ertönen. Bis zum 26. Juni gibt es rund Hundert Veranstaltungen - unter anderem aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur oder Kleinkunst. An den Regatten der olympischen und internationalen Klassen wollen 4.000 Segler teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2022 08:00 Uhr

Neun-Euro-Ticket und Sonne satt: Viele Reisende unterwegs

Temperaturen bis zu 23 Grad, das Neun-Euro-Ticket und die Lust auf Sonne und Strand haben am Sonnabend offenbar dafür gesorgt, dass viele Menschen in Schleswig-Holstein unterwegs waren. Massen von Menschen drängten sich am Samstagvormittag beispielsweise im Lübecker Bahnhof, von dort sind zum Beispiel Timmendorfer Strand oder Travemünde Strand gut zu erreichen. Auch auf den Strecken Hamburg - Westerland und Hamburg - Kiel waren die Züge am Sonnabend voll, meldete die Bahn auf Twitter. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2022 08:00 Uhr

Hohe Spritkosten: Busunternehmen haben finanzielle Probleme

Die hohen Spritpreise belasten nicht nur Autofahrer, sondern auch die Busunternehmen in Schleswig-Holstein. Im Kreis Ostholstein ist die Lage so ernst, dass die Betriebe bereits ankündigten, in der kommenden Woche den Linienverkehr und die Schülerbeförderung einzustellen, sofern es keine Ausgleichszahlungen vom Kreis gibt. Denn die Unternehmen seien in ihrer Existenz bedroht, erklärt Joachim Schack, Geschäftsführer des Omnibusverbands Nord (OVN) in einem offenen Brief an den Kreis. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 19:30 Uhr

Das Wetter: Gewitter möglich

Heute Nachmittag gibt es viele Wolken. Hier und da scheint aber auch die Sonne. Neben trockenen Abschnitten kommen gebietsweise auch Schauer und teils kräftige Gewitter herunter. Im späteren Verlauf ist es im Norden freundlicher und von Nordfriesland her gibt es teils noch sonnige Phasen. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals ist es unbeständiger. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Hörnum auf Sylt und bei 20 Grad im Herzogtum Lauenburg. Bei Gewittern sind Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2022 08:00 Uhr

