Stand: 12.06.2022 10:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwelbrand im Hafen vom Burgstaaken auf Fehmarn

Bei dem Brand eines Silos in Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) waren am Donnerstag explosive Gase entstanden. Zunächst schien der Brand gelöscht, doch nun deuten neue Messwerte darauf hin, dass die Explosionsgefahr in dem Silo wieder deutlich gestiegen ist. Erneut wurde ein Sicherheitsradius von 100 Metern eingerichtet. Die Feuerwehr sei ständig vor Ort und messe von außen mit einer Wärmebildkamera, so der Bürgermeister von Fehmarn Jörg Weber. Auf Grund der Explosionsgefahr dürfe niemand mehr in das Gebäude hinein. Bereits seit Donnerstag wird eine Kammer im Silo mit Stickstoff gekühlt. Nun wird das Gas auch in die zweite Kammer geleitet. Weitere Tanker mit Stickstoff sind auf dem Weg nach Fehmarn. Für die Anwohner ist eine Informations-Hotline geschaltet worden: 04371/506555. Schwelbrände in Silos sind schwer zu bekämpfen, da die Glutnester nicht direkt gelöscht werden können. Oft vergehen Tage oder Wochen, bis die Gefahr gebannt ist. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 12:00 Uhr

Zwei Verletzte nach Unfall in Selent (Kreis Plön)

Am Sonntagmorgen sind kurz vor der Ortseinfahrt Selent zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Eine Fahrerin musste laut Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden, sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Wegen der Aufräumarbeiten war die B202 in diesem Bereich für mehrere Stunden für den Verkehr voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 08:00 Uhr

Dänische Minderheit feiert ihre traditionellen Jahrestreffen im Landesteil Schleswig

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden die Jahrestreffen der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein wieder wie gewohnt statt. Die "Årsmøder" stehen unter dem Motto "Südschleswig: meine Wahl". Veranstalter ist der Verein der dänischen Minderheit Sydslesvigsk Forening. Laut der Vorsitzenden Gitte Hougaard-Werner geht es dabei vor allem darum, die dänische Identität frei auszuleben. Seit Freitag hat es für die Jahrestreffen insgesamt 32 Veranstaltungen im Landesteil Schleswig gegeben. Dabei wurde diskutiert, gesungen, getanzt und gemütlich gefeiert. Für den Abschluss am Sonntagnachmittag in Flensburg hat sich der Vorsitzende des dänischen Folketings Christensen angekündigt. Ministerpräsident Günther (CDU) hat seine Teilnahme wegen der Koalitionsverhandlungen kurzfristig abgesagt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 08:00 Uhr

Ellen Blume erhält Bugenhagenmedaille

Am Sonntag bekommt eine Nordschleswigerin in der dänischen Kirche zu Lügumkloster die höchste Auszeichnung der Nordkirche für ehrenamtliches Engagement verliehen. Ellen Blume wird mit der Bugenhagenmedaille ausgezeichnet. Seit 1959 bekommen die Medaille Menschen, die einen außerordentlichen Einsatz für das kirchliche Leben leisten. Preisträgerin Ellen Blume ist seit mehr als 50 Jahren für die Menschen und die Kirche in Nordschleswig ehrenamtlich aktiv und hat sich besonders für das deutsch-dänische Miteinander im Grenzland eingesetzt. Das zweisprachige Liederbuch der deutschen Schule Lügumkloster, an dem sie entscheidend mitwirkte, sei in dieser Form einzigartig in Nordschleswig, heißt es von der Nordkirche. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 08:00 Uhr

"Tag des offenen Hofes": 15 Bauernhöfe in SH öffnen ihre Tore

"Landwirtschaft zum Anfassen und Entdecken" ist das Motto an diesem Wochenende beim "Tag des offenen Hofes". Interessierte können dabei einen Blick hinter die Kulissen eines Hofes werfen und mit den Bauern ins Gespräch kommen. Mit dem Tag des offenen Hofes, bei dem der NDR Medienpartner ist, wollen die Landwirte Transparenz und Vertrauen schaffen. Neben Hofführungen stellt zum Beispiel der Hof Helse in Dithmarschen Landmaschinen aus und in Översee (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es einen Bauenmarkt. Bei der bundesweiten Aktion machen insgesamt 15 Betriebe aus Schleswig-Holstein mit.

Mann in Einfelder See ertrunken

Im Einfelder See bei Neumünster (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonnabend offenbar ein Mann ertrunken. Der Mann sei am Sonnabend vermutlich bei einem Badeunfall gestorben, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Leitstelle hatten gegen 11.45 Uhr Insassen eines Anglerbootes auf der Höhe Einfelder Schanze den leblosen 55-Jährigen im Wasser gesehen. Einsatzkräfte brachten ihn an Land und reanimierten ihn, jedoch ohne Erfolg. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2022 18:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2022 | 08:00 Uhr