Energiepreise: Mehr Unterstützung für Menschen mit Harz IV gefordert

Der Landtag beschäftigt sich heute mit einer Forderung des Sozialverbands Schleswig-Holstein. Demnach sollen Menschen, die Grundsicherung beziehen, bei den Energiekosten stärker unterstützt werden. Während Wohngeldempfänger vom Bund Unterstützung zugesagt bekommen hätten, müssten Menschen in Grundsicherung mit dem auskommen, was sie vom Staat bekämen, sagt der Landesvorsitzende des Sozialverbands, Alfred Bornhalm. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, fordert der Verband für Hartz IV-Bezieher eine zusätzliche Unterstützung von 100 Euro pro Monat, die vom Land kommen könne. Das Vorhaben wird von der SPD-Fraktion im Landtag unterstützt. Sie hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Gedenken an die Opfer des Holocaust

Sowohl im Bundestag als auch im Landtag steht der Beginn der Sitzungen heute im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Heute vor 77 Jahren hatte die Rote Armee das Konzentrationslager in Auschwitz befreit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 07:00

Tönning als Motiv: Alte Goldmünze für 80.000 Euro versteigert

Für 80.000 Euro hat ein Autkionshaus gestern Abend eine seltene Goldmünze mit der Stadt Tönning als Motiv versteigert. Experten schätzen den Wert auf 50.000 Euro. Die Münze erinnere an den großen Nordischen Krieg: Soldaten seien damals für besondere Leistungen in Schlachten mit solchen Goldstücken geehrt worden, so das Auktionshaus. Im konkreten Fall soll es um die Belagerung der Festung Tönning durch die Dänen im Jahr 1700 gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 07:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 1.008,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat erstmals die Marke von 1.000 überschritten. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg nach Angaben der Landesmeldestelle auf 1.008,2 - nach 959 am Vortag. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 6.117 Fällen. Sieben Kreise und kreisfreien Städte meldeten bei der Inzidenz einen Wert von über 1.000. Die höchste Inzidenz gibt es weiterhin im Kreis Stormarn mit 1.798,9 | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2022 07:30

Mehr junge Professoren durch Neufassung des Hochschulgesetztes

Die Neufassung des Hochschulgesetztes ist heute Thema im Landtag. Der Entwurf sieht unter anderem neuartige Stellen für junge Professoren vor, die einen Weg zur dauerhaften Festanstellung ebnen sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Itzehoer Kinderklinik impft Kinder unter fünf Jahren

Eine offizielle Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der Altergruppe unter fünf Jahren gibt es bislang nicht. Der Chefarzt der Kinderklinik im Klinikum Itzehoe, Georg Hillebrand, impft pro Woche zwischen 5 bis 10 Kinder unter fünf Jahren, obwohl die meisten Kinderärzte in Schleswig-Holstein eine solche Impfung ablehnen. Dies geschehe aber nur nach einer ausgiebigen Beratung, teilte der Chefarzt mit. Eltern müssten in diesem Fall ein Formular unterschreiben, in dem sie bestätigen, dass sie über die möglichen Risiken aufgeklärt wurden, sagte Hillebrand weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2022 07:00

Schenefeld: Drei Verletzte bei Brand im Wintergarten

Drei Menschen sind bei einem Feuer in einem Wintergarten in Schenefeld (Kreis Pinneberg) verletzt worden. Die Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag zu einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Allee gerufen, wie der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg am Abend mitteilte. Ein Mensch sei zunächst im Wintergarten eingesperrt gewesen, habe sich aber selbst befreien können. Ein Mann erlitt den Angaben zufolge starke Brandverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei Frauen seien ebenfalls mit Rettungswagen in Krankenhäuser gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich der Wintergarten bereits im Vollbrand befunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2022 06:00

Dänemark hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf

Trotz Rekordwerten an Neuinfektionen will Dänemark in der kommenden Woche beinahe alle Corona-Beschränkungen aufheben. Vom 1. Februar an müssen die Dänen an den meisten Orten keine Masken mehr tragen oder Impfnachweise zeigen. Das sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen am Mittwochabend. Bleiben sollen aber vorerst eine Testpflicht für Einreisende sowie nicht verpflichtende Empfehlungen zu Tests und anderen Vorsichtsmaßnahmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2022 06:00

Gastwirt aus Travemünde scheitert vor Bundesgerichtshof

Eine Versicherung gegen Betriebsschließungen muss im Corona-Lockdown nicht zahlen, wenn im Vertrag bestimmte Erreger abschließend aufgezählt werden und Sars-Cov-2 nicht darunter ist. Ob gezahlt werden müsse, hänge davon ab, was Versicherung und Versicherter vereinbart hätten, erklärte der Bundesgerichtshof am Mittwoch in Karlsruhe. Im konkreten Fall ging es um ein Lokal in Lübeck-Travemünde, die Entscheidung hat aber Auswirkungen auf zahlreiche ähnliche Fälle von versicherten Gaststätten in ganz Deutschland. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2022 20:00

Wetter in SH: Viele Wolken und Regenschauer bei bis zu 9 Grad

Das Wetter in Schleswig-Holstein ist zu Beginn von Wolken und Regen geprägt. Dieser zieht im Laufe des Tages südwärts ab und von der See her kommt etwas Sonne auf. Dabei ist es sehr windig und vor allem im Küstenland muss mit stürmischen Böen, auf den Inseln mit Sturmböen, gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei fünf bis neun Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 07:00

