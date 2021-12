Stand: 03.12.2021 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuerwerk-Verkaufsverbot: Weco-Mitarbeiter bangen um Jobs

40 Mitarbeiter im Kieler Werk des Feuerwehrsproduzenten Weco müssen offenbar um ihre Jobs bangen. Hintergrund ist das von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Verkaufsverbot von Silvester-Feuerwerk. Die Weco-Firmenleitung in Nordrhein-Westfalen rechnet nach eigenen Angaben mit einem großen finanziellen Schaden. In Folge des ersten Verkaufsverbots im vergangenen Jahr hatte Weco in einem anderen Werk bereits 100 Mitarbeiter entlassen müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2021 07:00

THW Kiel in der Champions League wieder auf Kurs

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat ohne Glanz seine Pflicht erfüllt. In der Champions League gelang am Donnerstagabend ein 32:30 (18:16) gegen den nordmazedonischen Meister HC Vardar Skopje. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2021 06:00

Betrug mit Kryptowährungen: Mehr als 200 Verfahren gegen Fake-Shops

Die Zahl der Betrugsfälle mit Kryptowährungen, also digitale Währungen, die im Internet gehandelt werden, hat in Schleswig-Holstein rasant zugenommen, berichtet die zuständige Abteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Es sei mittlerweile die mit Abstand häufigste Form des Anlagebetrugs. Laut dem Leiter der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität in Itzehoe laufen derzeit mehr als 200 Verfahren gegen Fake-Shops, die Zahl der Geschädigten dürfte um ein Vielfaches höher sein. Teilweise würden die Opfer sechsstellige Summen verlieren, berichtet er. Er warnt davor, auf Werbung im Internet zu klicken, die horrende Gewinne mit Kryptowährungen verspricht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz bei 151,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 700 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 2.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal von 152,7 auf 151,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 98.840. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 88.600 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.805. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2021 08:00

Ministerpräsident Günther: SH übernimmt Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels

Die Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich im Kampf gegen die vierte Corona-Welle auf strengere Beschränkungen einstellen. Das gilt vor allem für Ungeimpfte, da es unter anderem ab Sonnabend weitgehende 2G-Regeln im Einzelhandel geben soll. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther sagte im Anschluss an den Gipfel, er gehe nicht davon aus, dass der Einzelhandel mit großen Einbußen zu rechnen hat, denn "über 2,5 Millionen Menschen können weiter im Einzelhandel einkaufen und sind nicht von der Regelung betroffen." Weitere Regelungen, wie 2G-Plus in Diskotheken und Beherbergungsstätten, und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sollen ab dem 15. Dezember in Schleswig-Holstein eingeführt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2021 06:00

Das Wetter: Regen und Schneeregen

Heute gibt es zeitweise Regen-, Schneeregen- oder Schnee. Früh morgens kann es glatt sein auf den Straßen. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 bis 7 Grad und an der Westküste. Später am Tag sind schwere Sturmböen möglich. In der Nacht zum Sonnabend ist es meist stark bewölkt, zeit- und gebietsweise gibr es Regen oder Schneeregen, im Süden und Osten ist vorübergehend auch Schnee möglich. 5 bis 1 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.12.2021 06:00

