Bundestagswahl: SPD vorläufig stärkste Kraft vor der Union

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis des Bundeswahlleiters (05.29 Uhr) ist die SPD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft vor der Union. Die SPD kommt demnach auf 25,7 Prozent, CDU und CSU kommen zusammen auf 24,1 Prozent. Die Grünen liegen bei 14,8 Prozent. Die FDP erreicht 11,5, die AfD 10,3 Prozent. Die Linke erreicht 4,9 Prozent, da sie drei Direktmandate erlangte, kann sie laut Grundmandantsklausel trotzdem im Bundestag bleiben. Die anderen Parteien kommen auf 8,7 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.09.2021 07:00

SSW vor Einzug in den Bundestag

Der SSW (Südschleswigscher Wählerverband) steht vor dem Einzug in den Bundestag. Nach vorläufigen amtlichen Endergebnis des Bundeswahlleites (05.29 Uhr) erreichte die Partei 55.330 Stimmen, das entspricht 0,1 Prozent. Der SSW ist aber aufgrund einer Sonderregel für nationale Minderheiten von der 5-Prozent-Hürde befreit und würde daher mit einem Mandat in den Bundestag einziehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.09.2021 07:00

Stichwahlen in Ahrensburg, Glückstadt und Kappeln

In Glückstadt, Kappeln, Ahrensburg und Lensahn haben die Bürger am Sonntag einen neuen Bürgermeister gewählt. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) treten Thomas Schreitmüller (Wahlvorschlag der CDU-Fraktion) und Eckart Boege (Wahlvorschlag der SPD-Fraktion) am 17. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an. Schreitmüller kam auf 42,4 Prozent der Stimmen, Boege holte 34,5 Prozent. In Glückstadt (Kreis Steinburg) kommt es am 24. Oktober auch zu einer Stichwahl. Der parteilose Herausforderer Rolf Apfeld erhielt 41,6 Prozent der Stimmen. Die amtierende parteilose Bürgermeisterin Manja Biel liegt knapp dahinter mit 36,6 Prozent. Auch in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es am 10. Oktober eine Stichwahl. Joachim Stoll (parteilos) holte 49,6 Prozent der Stimmen und tritt nun gegen den parteilosen Amtsinhaber Heiko Traulsen (35,3 Prozent) an. Im Amt Lensahn (Kreis Ostholstein) setzte sich der parteilose Kandidat Michael Robien bereits im ersten Durchgang durch. 51,9 Prozent der Wähler und Wählerinnen haben sich für den 48-Jährigen entschieden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.09.2021 06:00

