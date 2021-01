Stand: 28.01.2021 07:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tafeln erleben in Corona-Krise neuen Ansturm

Die Tafeln in Schleswig-Holstein stehen wegen der Corona Pandemie vor großen Problemen. Laut den Tafeln geht es um Personalengpässe, weil viele ehrenamtliche Mitarbeiter zur Risikogruppe gehören und nicht arbeiten dürfen. Aber auch explodierende Kosten, weil die nötigen Hygieneprodukte immer teurer werden und und es immer mehr Bedürftige gibt, belasten die Tafeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 07:00

509 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 509 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Mittwoch auf 93,6 (Dienstag 92,5). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Mittwochabend veröffentlichte (Datenstand: 27. Januar). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 21 auf 815. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 10:00

Prozessstart: Reisebürochefin zum ersten Mal vor Gericht

Einer ehemaligen Reisebüro-Leiterin wird vorgeworfen, sich um mehr als 70.000 Euro an ihren Kunden bereichert zu haben.. Deshalb muss sich die 53-Jährige von heute an vor dem Amtsgericht Ahrensburg verantworten. Und das nicht zum ersten Mal. Bereits zweimal sollte der Prozess schon starten. Beide Male war die Frau nicht aufgetaucht. Ein Richter hat draufhin einen Haftbefehl erlassen, die Frau wurde festgenommen und sitzt seit November in Haft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 08:00

Tod in Ostsee vorgetäuscht - Urteil erwartet

Im Prozess um einen versuchten Millionen-Versicherungsbetrug durch einen vorgetäuschten Tod in der Ostsee will das Kieler Landgericht am Nachmittag das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin forderete vier Jahre Haft für den 53-jährigen Angeklagten sowie zwei Jahre und zehn Monate für dessen gleichaltrige Ehefrau. Der Vorwurf: gemeinschaftlich begangener versuchter Versicherungsbetrug in besonders schwerem Fall. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 10:00

Holstein Kiel bleibt auswärts ungeschlagen

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Mittwochabend seine Auswärts-Erfolgsserie fortsetzen können. Das 1:1 (1:1) beim SC Paderborn war bereits die neunte Auswärtspartie ohne Niederlage. Für Holsteins Marco Komenda war es der erste Treffer. Am Sonnabend haben die Kieler Eintracht Braunschweig zu Gast (13 Uhr). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 07:00

3. Liga: VfB Lübeck gewinnt gegen Unterhaching

Nach acht Spielen ohne dreifachen Punktgewinn gewann der VfB Lübeck am Mittwochabend das Kellerduell gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:0 (1:0). Der Aufsteiger ist nun in der Dritten Liga nicht mehr Tabellenletzter. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) gastiert Lübeck als Vorletzter beim neuen Schlusslicht MSV Duisburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 07:00

Corona-Mutation in Pinneberg

Im Kreis Pinneberg sind zwei Fälle der erstmals in Großbritannien aufgetauchten Variante des Corona-Virus nachgewiesen worden. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Die beiden Patienten stünden aber nicht in Zusammenhang miteinander. Nach Angaben des Kreises hatten beide internationale Kontakte, waren aber selbst nicht in Großbritannien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 06:00

Straßenmagazin "Hempels" besteht seit 25 Jahren

Das Kieler Straßenmagazin "Hempels" feiert 25-jähriges Jubiläum. Im Februar 1996 erschien die erste Zeitung. 250 Menschen verkaufen das Blatt im ganzen Land, etwa in Flensburg, Lübeck, Husum oder Eckernförde. Die Verkäufer haben zum Teil psychische Erkrankungen, einige sind wohnungslos und manche drogenabhängig. Wer weniger als den Hartz-IV-Satz zur Verfügung hat, kann "Hempels" verkaufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 08:00

Wetter: Dichte Wolken ziehen auf - und ein bisschen Sonnenschein

Heute neben morgendlichen Nebelfeldern vorübergehend Auflockerungen mit zeitweiligen Sonnenschein möglich. Von der Elbe und Nordsee her aber allmählich wieder Aufzug dichterer Wolken, dabei bleibt es meist trocken. Maximal 1 Grad in Flensburg bis 3 Grad in Wedel. Überwiegend schwacher, an der Ostsee anfangs mäßiger Wind aus Nordwest bis Nordost. Feierabendtemperatur von 18 Uhr: -1 Grad in Rendsburg und Norderstedt und 0 Grad auf Fehmarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 18:00

