Stand: 02.11.2020 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Verordnung beschlossen

Von heute an ist das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein stark eingeschränkt. Die Landesregierung hat die Verordnung für den angekündigten Teil-Lockdown beschlossen: Gastronomiebetriebe dürfen nicht mehr öffnen, die Maskenpflicht wird erweitert und die Kontakte weiter eingeschränkt. So dürfen sich im privaten Bereich noch bis zu zehn Menschen treffen, in der Öffentlichkeit dürfen es zehn Menschen aus lediglich zwei Haushalten sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 06:00

Aktivisten blockieren Schlachthof in Kellinghusen

Etwa 50 bis 60 Aktivisten versperren nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein seit 4 Uhr die Zufahrt zum Thomsen-Schlachthof in Kellinghusen (Kreis Steinburg). Neun von ihnen befinden sich demnach auf dem Gelände - einige sind auf das Dach des Schlachthofes geklettert. Dort sind sie offenbar von Mitarbeitern des Unternehmens angegriffen worden. Die Polizei hat die Lage inzwischen unter Kontrolle. Die Aktivisten fordern, die Fleischindustrie abzuschaffen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 07:00

Travemünde: Seenotretter holen Angler aus Ostsee

Vor Lübeck-Travemünde ist am Sonntagabend ein Segelboot leckgeschlagen und untergegangen. Nach Angaben der Polizeileitstelle hatten Spaziergänger Hilferufe gehört und die Feuerwehr alarmiert. Der Rettungskreuzer "Ingwersen" rückte aus, die Besatzung konnte drei Angler aus dem Wasser retten. Sie kamen mit teils starker Unterkühlung ins Krankenhaus. Warum das Segelboot gekentert ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 06:00

Schüler im Unterricht mit Gesichtsmaske - auch in der Grundschule

Schüler in Schleswig-Holstein müssen ab der fünften Klasse weiter Masken im Unterricht tragen. Das Bildungsministerium hat die Corona-Verordnung dazu bis Ende November verlängert. Zusätzlich gilt in Kreisen und kreisfreien Städten ab einem Inzidenzwert von 50 neu gemeldeten Infektionen auf 100.000 Einwohner Maskenpflicht im Unterricht auch für Grundschüler. Das trifft laut Website des Ministeriums aktuell Kinder in den Kreisen Nordfriesland, Segeberg, Pinneberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 07:00

Corona-Test für Helgoland-Reise

Wer aus beruflichen oder familiären Gründen nach Helgoland will, muss von heute an entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder vor der Anreise einen Termin für einen Schnelltest auf der Insel gemacht haben. Das hat der Kreis Pinneberg am Abend bekanntgegeben. Die Regelung gilt bis zum 15. November. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 06:00

Bürgermeisterwahl in Bad Segeberg

Rund 17.000 Menschen waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme bei der Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters abzugeben. Inzwischen sind alle 14 Bezirke ausgezählt. Laut Wahlleitung entfallen 39,9 Prozent auf den aktuellen Bürgermeister Dieter Schönfeld von der SPD, 31,05 Prozent auf Toni Köppen von der Freien Wählergemeinschaft Bürger-Block Segeberg und Marlis Stagat von der CDU kommt auf 28,87 Prozent der Stimmen. Damit wird es am 22. November eine Stichwahl zwischen Schönfeld und Köppen geben. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 06:00

Handball: Klarer Sieg für THW Kiel gegen Minden

Der THW Kiel hat sich mit einer Toreflut gegen Minden an die Spitze der Tabelle geworfen. Die "Zebras", die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ein Heimspiel vor leeren Rängen austrugen, sorgten schnell für klare Verhältnisse. Am Ende ließen sie den Gegner mit 41:26 weit hinter sich. Der THW-Kantersieg wurde zusätzlich belohnt - dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz ist Kiel nun Tabellenführer vor den punktgleichen RN Löwen und der SG Flensburg-Handewitt. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2020 06:00

Wetter: Sehr mild, teils mit starken Schauern

Es ist sehr mild heute - das merkt man mit dem ersten Schritt, den man auf die Straße setzt. Zu Beginn gibt es heute zeitweise Regen, über die Mittagszeit ist es aber auch mal länger trocken. Zum Teil gibt es einige Auflockerungen. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals ist mit einzelnen, teils kräftigen Schauern zu rechnen, die zum Abend hin auch die übrigen Landesteile erreichen. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.11.2020 | 06:00 Uhr