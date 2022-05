Stand: 23.05.2022 16:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Besuchsrecht in Kliniken der Region gelockert

Die Segeberger Kliniken haben ihre strengen Besuchsregeln gelockert. Seit Montag dürfen Patienten im Kreis Segeberg wieder Besuch empfangen und brauchen keine Sondergenehmigung mehr. Bislang hatte das Krankenhaus im Einzelfall entschieden. Anders als in den Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg müssen Patienten hier jedoch eine feste Besuchsperson festlegen - für eine Stunde am Tag. Lockerer sind die Regeln im Sankt Adolf-Stift in Reinbek (Kreis Stormarn): Dort darf ein Patient mehrere Besucher pro Tag empfangen, auch länger als eine Stunde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Rettungskräfte trainieren über Uetersen im Kreis Pinneberg

Seit Montag trainieren auf dem Flugplatz Uetersen-Heist (Kreis Pinneberg) Rettungskräfte eine Woche lang für den Ernstfall. Die Luftrettung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) und die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Hamburg üben, wie sie Verletzte mit einer Rettungswinde retten können. Ein Sprecher des ADAC teilte mit, dass alle Beteiligten des Teams aus Piloten, Bordtechnikern, Notfallsanitätern und Ärzten die Verfahren perfekt beherrschen müssten, damit im Ernstfall schnell und sicher geholfen werden könne. Die Luftretter trainieren das Manöver einmal pro Jahr - jetzt zum ersten Mal in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Elmshorn: Mann meldet Diebstahl und wird selbst verhaftet

Am Bahnhof in Elmshorn hat ein Mann eine Anzeige bei der Polizei aufgeben wollen, weil ihm nach eigenen Angaben seine Geldbörse gestohlen wurde. Dabei fiel den Polizisten aber auf, dass gegen den Mann selbst ein Haftbefehl vorlag - wegen Diebstahls. Die Beamten verhafteten ihn. Seine Anzeige wurde trotzdem aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen

Reisende müssen sich am Hamburger Flughafen in diesen Tagen auf lange Schlangen einstellen und Geduld mitbringen. Am frühen Montagmorgen betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen nach Angaben der Bundespolizei etwa 30 Minuten. Am Wochenende mussten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten einplanen. Zum Beginn der Pfingstferien in Hamburg erwartet der Flughafen bis heute Abend rund 19.000 Passagiere. Bereits am Wochenende reisten insgesamt 41.000 Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 14:30 Uhr

Andrang bei Vorverkauf von Neun-Euro-Ticket in SH

Der Vorverkauf des Neun-Euro-Tickets für den Regionalverkehr ist in Schleswig-Holstein gestartet. Bundesweit hat die Bahn nach eigenen Angaben am Montagmorgen bereits rund 50.000 Tickets verkauft. Die Kieler Verkehrsgesellschaft teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, es gebe eine erhebliche Nachfrage und auch in vielen Verkaufsstellen sei der Andrang groß. Nah.SH kündigte an, dass der Online-Ticketshop von Juni bis August nicht erreichbar sein wird. Die Tickets gibt es auch an Fahrkartenautomaten, in der Nah.SH App, der DB Navigator App und im Bus. Mit dem Ticket kann im Juni, Juli und August deutschlandweit der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für neun Euro pro Monat genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 13:00 Uhr

Zwei Schwerverletzte nach Messer-Angriff

Bei einer Auseinandersetzung in Wedel (Kreis Pinneberg) sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 38-Jähriger wegen eines Streits einen 42-Jährigen mit einem Messer angegriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der anschließenden Auseinandersetzung zogen sich beide schwere Schnittverletzungen zu. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Der 38-Jährige floh zunächst, tauchte jedoch wenig später in einem Krankenhaus auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 13:00 Uhr

Ermittlungen nach Großbrand in Leezen

Nach einem Großbrand in Leezen (Kreis Segeberg) ermittelt die Kriminalpolizei. In der Nacht zu Sonntag habe ein Feuer eine Autowerkstatt und eine Scheune komplett zerstört, so ein Feuerwehrsprecher. Erst nach rund neun Stunden konnten die Einsatzkräfte den Brand als gelöscht melden. Verletzt wurde niemand. Etwa 120 Feuerwehrleute mehrerer Wehren aus der Umgebung waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg steigen ab

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg aus dem Kreis Segeberg haben am Sonntag ihr letztes Heimspiel in der 2. Bundesliga verloren. Das Spiel gegen den MSV Duisburg endete mit einem Spielstand von 1:3. Damit steht endgültig fest, dass der Verein wieder in die Regionalliga absteigt. Höhepunkt war der Einsatz von Alina Witt. Die mehrfache Fußballerin des Jahres in Schleswig-Holstein hatte wegen einer Krebserkrankung in dieser Saison noch kein Spiel gemacht. Das Heimspiel war ihr letzter Einsatz für den SV Henstedt-Ulzburg. Die 26-Jährige wechselt in der kommenden Saison zum HSV. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

