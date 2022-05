Stand: 19.05.2022 09:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Amerikanische Faulbrut bei Imkern im Kreis Stormarn

Wegen der Amerikanischen Faulbrut hat der Kreis Stormarn für Bienenhalter ein Sperrgebiet mit einem Radius von einem Kilometer rund um die Gemeinde Rethwisch bei Bad Oldesloe ausgesprochen. Wer innerhalb des Sperrbezirks ist, muss dem Kreis melden, wie viele Bienen er hat und wo sie sich genau befinden. Tiere von dort dürfen nicht an andere Standorte verlegt werden. Letzte Woche war bekannt geworden, dass es in einem Bienenstand in Rethwisch (Kreis Stormarn) einen Ausbruch gegeben hat. Die Faulbrut ist hochansteckend und führt zum Sterben von Bienenvölkern. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd bei Bad Oldesloe

Ein Lastwagendieb und ein Streifenwagen haben sich gestern Vormittag bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) eine Verfolgungsjagd geliefert. Zuvor hatte der Fahrer des Lkw seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Polizisten entdeckten das Fahrzeug auf der Straße und nahmen die Verfolgung auf. Dabei verursachte der Lastwagenfahrer mindestens einen Unfall. Die Polizei konnte ihn bei der Gemeinde Todendorf stoppen und den Fahrer festnehmen. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Norderstedter gewinnen bei Ju-Jutsu-Meisterschaften

Bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Ju-Jutsu haben Athletinnen und Athleten aus Norderstedt mehrfach gesiegt. Laut dem Verein Kodokan gewannen sie zehn Meistertitel und dreizehn Medaillen. Die Wettkämpfe fanden im baden-württembergischen Waghäusel statt.

18-Jähriger aus Wedel sucht nach Stammzellenspender

Vor drei Jahren bekam Seymen Tokmak aus Wedel (Kreis Pinneberg) die Diagnose Blutkrebs. Nach einer Chemotherapie glaubte der junge Mann, die Krankheit besiegt zu haben, doch Anfang dieses Jahres kam sie zurück. Nun braucht Seymen dringend eine Stammzellspende - aber noch hat sich kein geeigneter Spender gefunden. Er selbst ist inzwischen stark geschwächt, aber seine Mutter gibt nicht auf: Sie wirbt dafür, dass sich möglichst viele Menschen bei der Stiftung DKMS als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen und hofft so auch, den genetischen Zwilling für ihren Sohn zu finden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 18.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 540,4. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 518,0 und im Kreis Pinneberg bei 445,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 553,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

