18-Jähriger aus Wedel sucht nach Stammzellenspender

Vor drei Jahren bekam Seymen Tokmak aus Wedel (Kreis Pinneberg) die Diagnose Blutkrebs. Nach einer Chemotherapie glaubte der junge Mann die Krankheit besiegt zu haben, doch Anfang dieses Jahres kam die Krankheit zurück. Nun braucht Seymen dringen eine Stammzellspende - aber noch hat sich kein geeigneter Spender gefunden. Er selbst ist inzwischen stark geschwächt, aber seine Mutter gibt nicht auf: Sie wirbt dafür, dass sich möglichst viele Menschen bei der Stiftung DKMS als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen und hofft so auch, den genetischen Zwilling für ihren Sohn zu finden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Quickborn: Verwaltung anderer Gemeinden stößt auf Interesse

Seit Jahren verwaltet Quickborn (Kreis Pinneberg) andere Gemeinden mit: im Kreis Segeberg die Gemeinde Ellerau und im Kreis Pinneberg Hasloh und Bönningstedt. Sogar die knapp 80 Kilometer entfernte Gemeinde Ascheberg (Kreis Plön) wird von Quickborn mitverwaltet. Die Stadt übernimmt vor allem Arbeiten, die im Hintergrund digital abgewickelt werden können. Ein Modell, an dem zahlreiche andere Gemeinden im Land Interesse gezeigt haben - unter anderem auch mehrere Gemeinden auf Sylt. Letzteres hält Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl wegen der langen Anreise für schwierig. Durch die Verwaltung anderer Gemeinden werden laut Köppl Verwaltungskosten günstiger und es kommen auch Erlöse in die Stadtkasse. Im vergangenen Jahr hätte man so ein Plus von 400.000 Euro gemacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Kabeldiebstahl

Nach dem am Bad Oldesloer Bahnhof (Kreis Stormarn) mehrere Meter Erdungskabel geklaut wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten gehen aktuell von mehreren Tätern aus. In der Nacht zu Montag hatte ein Fahrdienstleiter den Schaden an zwei Gleisen festgestellt. Die Folge waren zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen auf der Strecke. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Special Olympics: Welche Nationen nach Norderstedt und Stormarn kommen

Nach dem Norderstedt und der Kreis Stormarn schon als sogenannte Host-Towns für die Special Olympics im kommenden Jahr feststanden, hat das Komitee jetzt mitgeteilt, welche Länder sie beherbergen werden. Nach Norderstedt kommt die norwegische Delegation und in den Kreis Stormarn die Delegation aus Tajikistan. Am 17. Juni 2022 starten im kommenden Jahr die Special Olympics in Berlin. Vorher trainieren und leben die internationalen Athletinnen und Athleten für mehrere Tage in Gastgeberstädten in ganz Deutschland. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 17.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 563,3. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 562,2 und im Kreis Pinneberg bei 463,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 582,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

