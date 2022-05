Stand: 12.05.2022 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Messerstecherei auf Spielplatz in Grönwohld muss neu verhandelt werden

Die Messerstecherei auf einem Spielplatz in Grönwohld (Kreis Stormarn) im Jahr 2020 muss neu verhandelt werden. Das hat der Bundesgerichtshof am Mittwoch in Leipzig entschieden. Ein 21-Jähriger hatte im Oktober 2020 einen Bekannten auf dem Spielplatz erstochen. Nach Ansicht der Revisionskammer in Leipzig hatte der Täter sein Opfer von hinten angegriffen. Das könnte als Heimtücke gewertet werden und so sei eine Anklage auf Mord möglich, erklärte ein Gerichtssprecher. Das Landgericht Lübeck hatte Anfang dieses Jahres den Täter zu zehn Jahren Gefängnis wegen Totschlags verurteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Streiks in kommunalen Kitas

In den kommunalen Kitas in Henstedt- Ulzburg, Halstenbek und Norderstedt wird gestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen. In Norderstedt ist heute auch eine Kundgebung geplant. Im Tarifstreit der rund 1.000 Mitarbeitenden der Kitas in Schleswig- Holstein geht es um eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in Zeiten des Fachkräftemangels, so ver.di. Der Warnstreik soll in der Nacht zum Sonnabend enden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Probleme auf Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck kommt es laut Bahn noch bis zum Mittag zu weiteren Verspätungen und Zugausfälle. So fallen alle Verbindungen der Regionalbahn 80 (RB80) zwischen Hamburg und Bad Oldesloe aus. Es ist ein Busverkehr über Ahrensburg eingerichtet. Pendler solle außerdem auf die Linien RE8 und RB81 umsteigen. Bei Bauarbeiten war gestern ein Kabel zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe beschädigt worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 11.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 651,9. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 684,2 und im Kreis Pinneberg bei 565,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 724,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

