Südholstein: Lange Wartezeiten bei Ämtern

In Südholstein gibt es lange Wartezeiten bei den Ämtern. Vor allem bei den Führerscheinstellen dauert es aktuell länger, heißt es aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Grund dafür: Viele müssen ihren alten Papierführerschein gegen die neue Plastikkarte umtauschen. Hintergrund sind Fristen für bestimmte Jahrgänge. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen kaum hinterher, so eine Sprecherin aus dem Kreis Pinneberg. In Reinbek (Kreis Stormarn) ärgern sich viele Menschen über Probleme beim Bürgeramt. Für die Wahl musste Personal umverteilt werden, allerdings verspricht Amtsleiter Simon Pohl Besserung in den nächsten Wochen: "Wir haben jetzt schon eine Lösung: Wir schalten immer montags von 9 bis 10 Uhr Zusatztermine für die Woche frei. So können dringende Angelegenheiten abgefertigt werden." Trotz dieser Zusatztermine gibt es laut Homepage frühestens im Juni einen Termin für die Beantragung eines Personalausweises. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Lärmschutz für S-Bahnlinie 4 in Delingsdorf

Politiker in Delingsdorf (Kreis Stormarn) fordern einen besseren Lärmschutz beim Ausbau der S-Bahnlinie 4. Das ist heute Abend Thema im Bauausschuss der Gemeinde. Vertreter der Deutschen Bahn wollen über den entsprechenden Bauabschnitt berichten. Nach aktuellen Plänen soll kein zusätzlicher Lärmschutz gebaut werden, da keine weiteren Gleise in Delingsdorf verlegt werden. Die Planfeststellungsunterlagen will die Bahn im Herbst dieses Jahres veröffentlichen. Der S4-Ausbau soll Hamburg-Altona mit Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) verbinden. Erste Arbeiten haben bereits auf dem Hamburger Gebiet begonnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Grönwohld: Revisionsverfahren zum Totschlagsprozess startet

Am Vormittag beginnt am Bundesgerichtshofs in Leipzig das Revisionsverfahren zum Totschlag auf einem Spielplatz in Grönwohld im Kreis Stormarn. Ein 21-Jähriger war zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er einen Bekannten erstochen hatte. Der Bundesgerichtshof überprüft heute, ob im Indizienprozess am Landgericht Lübeck Fehler gemacht wurden. Stellt der BGH Mängel fest, wird das Verfahren neu aufgerollt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 10.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 667,8. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 732,4 und im Kreis Pinneberg bei 522,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 751,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

