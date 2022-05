Stand: 09.05.2022 13:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Lembke als Bürgermeister von Bad Oldesloe wiedergewählt

Jörg Lembke (parteilos) bleibt Bürgermeister in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Der Amtsinhaber setzte sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt gegen Herausforderer Tom Winter durch. Der Einzelbewerber Lembke kam auf 64,6 Prozent der Stimmen, wie die Stadt auf ihrer Internetseite berichtete. Für den von SPD, Grünen und der Linken unterstützten Winter stimmten bei der Wahl 35,4 Prozent. Lembke ist seit 2016 Bürgermeister in Bad Oldesloe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 16:30 Uhr

Mutter erstochen: Haftbefehl gegen Mann aus Barmstedt

Ein 39-jähriger Mann aus Barmstedt (Kreis Pinneberg) wird beschuldigt, seine Mutter erstochen zu haben. Nach ersten Angaben der Polizei wurde die 64-jährige Frau bereits am Freitag in ihrer Wohnung gefunden. Der Sohn lebte laut einer Sprecherin seit kurzem wieder bei ihr. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau bereits im Verlauf der vergangenen Woche getötet wurde. Der 39-Jährige wurde in Niedersachsen aufgegriffen. Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 12:00 Uhr

Wahlkreise Pinneberg und Elmshorn gehen an CDU

Die CDU hat bei der Landtagswahl alle Direktmandate im Süden des Landes geholt - auch in den Wahlkreisen Pinneberg und Elmshorn. Das sind die beiden Wahlkreise, die bei der letzten Wahl noch an die Direktkandidaten der SPD gingen. Dieses Mal ziehen auch dort die CDU-Kandidatinnen in den Landtag ein: Für den Wahlkreis Elmshorn ist das zum ersten Mal Birte Glißmann. Die 29-Jährige bekam 41,7 Prozent der Erststimmen. "Ich bin sprachlos. (...) Dieses Ergebnis macht mich unglaublich dankbar und natürlich auch stolz und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt", sagte Glißmann dazu. Konkurrentin Beate Raudies von der SPD, die in den vergangenen beiden Wahlperioden jeweils das Direktmandat gewinnen konnte, kam auf 25 Prozent der Stimmen. Das sind 12,4 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Wahlkreis Pinneberg: Vogel verliert 11,2 Prozent der Stimmen

Im Wahlkreis Pinneberg hat Kai Vogel von der SPD 25,7 Prozent der Stimmen bekommen. Er verlor damit 11,2 Prozent im Vergleich zu den Wahlen 2017. "Wenn man die letzten zehn Jahre meint, hier gute Politik im Wahlkreis gemacht zu haben als direkt gewählter Abgeordneter und sich das nach vielen Wochen Wahlkampf in keiner Weise auswirkt, ist man schon frustriert", sagte Vogel dazu. "Gegen ein übergeordnetes gutes Landesergebnis der CDU kann man auch in Wahlkreisen, die eher der SPD zuneigen, leider nicht das Ganze noch rumreißen", sagte er. Anders als seine Parteikollegin Raudies im Wahlkreis Elmshorn, die als 8. auf der Landesliste voraussichtlich wieder im Landtag sitzen wird, verpasst Vogel als Listenplatz-Fünfzehnter den Wiedereinzug. Er wird nach eigenen Angaben jetzt wieder als Lehrer arbeiten. Gewonnen hat den Wahlkreis Pinneberg die aktuelle Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ,Karin Prien von der CDU. Sie bekam 38,1 Prozent der Erststimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 8.5.): Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 718,4. Für den Kreis Segeberg gibt die Landesmeldestelle einen Wert von 702,5 an und im Kreis Pinneberg liegt der Wert bei 482,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 781,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2022 | 08:30 Uhr