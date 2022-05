Stand: 23.05.2022 15:14 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen

Reisende müssen sich am Hamburger Flughafen in diesen Tagen auf lange Schlangen einstellen und Geduld mitbringen. Am frühen Montagmorgen betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen nach Angaben der Bundespolizei etwa 30 Minuten. Am Wochenende mussten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten einplanen. Zum Beginn der Pfingstferien in Hamburg erwartet der Flughafen bis heute Abend rund 19.000 Passagiere. Bereits am Wochenende reisten insgesamt 41.000 Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 14:30 Uhr

Neue Bürgermeisterin in Bad Schwartau

Katrin Engeln ist neue Bürgermeisterin von Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Sie konnte sich am Sonntag bei einer Stichwahl mit 65 Prozent der Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Uwe Brinkmann (parteilos) durchsetzen. Brinkmann erhielt 35 Prozent. Zum 1. August wird Engeln, die Mitglied der Grünen ist, aber als unabhängige Einzelkandidatin antrat, ihr neues Amt aufnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Landrat von Ostholstein kritisiert Neun-Euro-Ticket

Zum Verkaufsbeginn der Neun-Euro-Tickets hat sich Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) kritisch geäußert. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der Politiker, es würden wieder einmal Milliardenbeträge für Konsumausgaben ausgeschüttet, als gebe es kein Morgen. Dringender als das Ticket seien Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Am Freitag hatte der Bundesrat grünes Licht für die günstigen Monatstickets für den Regionalverkehr gegeben. Heute startet der Vorverkauf auch in Schleswig-Holstein an Fahrkartenautomaten, in der NAH.SH App, der DB Navigator App und im Bus. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2022 | 14:30 Uhr